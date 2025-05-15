40條雞薯條＋9片起士！漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天

連鎖速食「漢堡王」繼於上個月推出「10層犇牛堡」之後，5月16日將再推出「霸王疊雞」，將「雞薯條」包進漢堡中，最多一次可包入40條、10層高，滿足浮誇愛好者的極致肉食享受。

漢堡王於今年初所推出的「雞薯條」，使用雞胸肉製成，外皮金黃又帶有胡椒香氣。5月16日至5月19日期間，漢堡王限時4天推出「霸王疊雞」活動，打造雞薯條堡。每層漢堡間除了疊入雞薯條，還加上鹹香起士片，增添奶香與香濃滋味。每份雞薯條堡最低3層起跳（12條），最高可疊10層（40條），帶來大大滿足。