40條雞薯條＋9片起士！漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「10層雞薯條堡」原價584元，優惠價269元，可吃得到40條雞薯條、9片起司。圖／漢堡王提供
「10層雞薯條堡」原價584元，優惠價269元，可吃得到40條雞薯條、9片起司。圖／漢堡王提供

連鎖速食「漢堡王」繼於上個月推出「10層犇牛堡」之後，5月16日將再推出「霸王疊雞」，將「雞薯條」包進漢堡中，最多一次可包入40條、10層高，滿足浮誇愛好者的極致肉食享受。

漢堡王於今年初所推出的「雞薯條」，使用雞胸肉製成，外皮金黃又帶有胡椒香氣。5月16日至5月19日期間，漢堡王限時4天推出「霸王疊雞」活動，打造雞薯條堡。每層漢堡間除了疊入雞薯條，還加上鹹香起士片，增添奶香與香濃滋味。每份雞薯條堡最低3層起跳（12條），最高可疊10層（40條），帶來大大滿足。

迎接新品登場，雞薯條漢堡可享限時優惠，入門款的「3層雞薯條堡」原價199元，優惠價119元，不同尺寸也有不同優惠價，「10層雞薯條堡」原價584元，優惠價269元，現享46折優惠，一次可吃到40條雞薯條、9片起司。每筆訂單限購2個。

「漢堡王」限時推出「霸王疊雞」雞薯條堡。圖／漢堡王提供
「漢堡王」限時推出「霸王疊雞」雞薯條堡。圖／漢堡王提供

漢堡王 薯條

延伸閱讀

母親節最強優惠大集合！ 「手搖飲、餐廳、速食、甜點」超過30家品牌 免費牛排、蛋糕、飲料買一送一統統有

薯條和可樂不健康？神經科醫揭「麥當勞神奇組合」可緩解偏頭痛

麥當勞「捲捲薯條」回來了！備貨量4倍、開賣日曝光

紐約最火漢堡Shake Shack來台有譜？ 網：已申請商標

相關新聞

1瓶濃縮1甲子風華！金酒59.2度「金城源酒」最終章開搶

為慶祝白金龍上市63週年，金門酒廠攜手黑松推出壓軸之作「白金龍上市63週年首席黑鑽源酒」，正式為「金城源酒系列」畫下精彩...

40條雞薯條＋9片起士！漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天

連鎖速食「漢堡王」繼於上個月推出「10層犇牛堡」之後，5月16日將再推出「霸王疊雞」，將「雞薯條」包進漢堡中，最多一次可...

咖哩豬排、小管湯咖哩登場！吃日式丼飯「滿額抽機票」

「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」自5月15日至6月30日期間，攜手舉辦「寵粉感謝祭」，活動期間至品牌全台門市單筆消費...

看準台中人愛吃鍋 勤美洲際酒店「采月鍋品」搶高端市場

台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中...

瞄準高端火鍋商機 台中勤美洲際酒店推出「采月」鍋品

台中勤美洲際酒店看準高端鍋物商機，旗下精緻鍋物餐廳「采月鍋品」，不僅是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳，還推出專人桌邊服...

哪有太子這麼暖？李洙赫三次90度鞠躬 寵粉帥出新高度

南韓明星有「江南太子」之稱的李洙赫今日現身Bellavita寶麗廣場，參加義大利精品品牌Dolce&Gabbana專賣店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。