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看準台中人愛吃鍋 勤美洲際酒店「采月鍋品」搶高端市場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳。記者黃寅／攝影
台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳。記者黃寅／攝影

台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳，並有專人桌邊服務，讓高端鍋物市場有新的選擇。

在鍋物食材上，「采月鍋品」現正推出全新限定套餐「春漁招牌海鮮饗宴」，精選澎湖每日直送的時令魚獲，搭配主廚歷時熬製的雙款湯頭與多道在地旬味，為賓客獻上一場集滋味、節氣與情感於一爐的鍋物盛宴。

春漁饗宴以海鮮為主軸，由主廚每日搭配不同湯頭，演繹最能展現魚種個性的品味節奏。每日直送的澎湖當令鮮魚，每一尾都是老饕趨之若鶩的品項，例如「青衣」最為甘甜美味、「嘉鱲」體大肉質緊實鮮美、「加志」有濃郁脂香與微脆魚皮。

湯品為鍋宴的靈魂，其中，港式龍蝦濃湯精選番茄與多種時蔬，先以橄欖油輕炒至微焦糖化，注入大量蝦殼後細火慢煨，充分釋出殼中甘香。而且還融合百里香與月桂葉的草本韻味，最後以白酒輕提層次，歷時6小時熬製，湯體金橘澄澈，鮮香厚潤。

澎湖魚骨清湯則是嚴選澎湖鮮魚頭與魚骨炙烤提香，搭配蔥薑煸炒至金黃後注入清水，以大火熬煮至自然乳化。湯體呈乳白微濃狀，入口滑順，帶有清爽卻飽滿的深層海味，完美襯托鮮魚與文蛤等食材的原味純粹，是一道將澎湖海洋風土，化作鍋中詩意的料理語言。

「春漁招牌海鮮饗宴」除了主菜海鮮盛宴，套餐亦包含三選一前菜、主廚手打的澎湖海菜蝦漿，以及十餘款當令在地山蔬，如台農73紫心地瓜、奶油白菜、東昇南瓜等。主食可擇台中在地栽種的191號米或日本讚岐烏龍麵，最後以晨露果香巴斯克蛋糕優雅收尾，圓滿整場春日款待。

台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳。記者黃寅／攝影
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台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳。記者黃寅／攝影
台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳。記者黃寅／攝影
台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳。記者黃寅／攝影
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台中市勤美洲際酒店看準台中人愛吃鍋，特別在飯店二樓推出精緻鍋物「采月鍋品」，不僅特別獨樹一幟的選用廣式煲湯做湯頭，還是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳。記者黃寅／攝影

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