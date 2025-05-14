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咖哩豬排、小管湯咖哩登場！吃日式丼飯「滿額抽機票」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉豚屋推出「歐姆蛋双拼咖哩」、「極上海陸起司豬排咖哩」、「腰內牛双拼咖哩烏龍麵」等餐點。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出「歐姆蛋双拼咖哩」、「極上海陸起司豬排咖哩」、「腰內牛双拼咖哩烏龍麵」等餐點。圖／吉豚屋提供

「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」自5月15日至6月30日期間，攜手舉辦「寵粉感謝祭」，活動期間至品牌全台門市單筆消費滿額，就可享會員優惠。金子半之助單筆消費滿499元、日本橋海鮮丼辻半單筆消費滿1,200元，登錄發票即可抽獎，有機會獲得最大講「日本來回雙人機票」，另外還有Air Pods Pro 2、6人份大同電鍋、美食兌換券等不同贈禮，獎項名額超過400個、總獎金近18萬元。

連鎖日式豬排「吉豚屋」自5月16日起，推出「醇厚咖哩季」推出「歐姆蛋双拼咖哩」、「極上海陸起司豬排咖哩」，每份均為289元，另外還有「腰內牛双拼咖哩烏龍麵」，每份219元。藉由咖哩與不同食材的組合，為民眾帶來香濃又開胃的日式滋味。

慕里諾國際餐飲集團，集結旗下「BEPPIN PASTA」、「BEPPIN EXPRESS」與「Suage湯咖哩」，以澎湖小管入饌，推出一系列特色餐點。BEPPIN PASTA全新推出的「小管墨魚海鮮披薩」，以手工現擀麵糰，加入特製墨魚醬為底醬，再搭配莫札瑞拉起司、新鮮小番茄、羅勒，以及小管烘烤，呈現濃厚海味，每份290元。此外，還有「蒜辣野菇炒小管」、「蒜辣時蔬小管義大利麵」等品項可供選擇。姐妹品牌「BEPPIN EXPRESS」，亦提供「香蒜辣味小管義大利麵」，香辣開胃，每份330元。

Suage北海道湯咖哩的季節新品「澎湖酥炸小管湯咖哩」，選用7～8公分的澎湖小管為主角，裹粉酥炸後，搭配豐富時蔬與湯咖哩，帶來豐富的層次變化，每份390元。針對小管愛好者，還可單點「澎湖小管」，每份100元。

Suage北海道湯咖哩推出季節新品「澎湖酥炸小管湯咖哩」。圖／Suage北海道湯咖哩提供
Suage北海道湯咖哩推出季節新品「澎湖酥炸小管湯咖哩」。圖／Suage北海道湯咖哩提供
「日本橋海鮮丼辻半」限時舉辦「寵粉感謝祭」。圖／日本橋海鮮丼辻半
「日本橋海鮮丼辻半」限時舉辦「寵粉感謝祭」。圖／日本橋海鮮丼辻半
BEPPIN PASTA新推出的「小管墨魚海鮮披薩」，還有蒜辣野菇炒小管、蒜辣時蔬小管義大利麵。圖／BEPPIN PASTA提供
BEPPIN PASTA新推出的「小管墨魚海鮮披薩」，還有蒜辣野菇炒小管、蒜辣時蔬小管義大利麵。圖／BEPPIN PASTA提供
「金子半之助」消費滿額，有機會獲得日本來回雙人機票。圖／金子半之助提供
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