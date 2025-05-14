瞄準高端火鍋商機 台中勤美洲際酒店推出「采月」鍋品

台中勤美洲際酒店看準高端鍋物商機，旗下精緻鍋物餐廳「采月鍋品」，不僅是中部唯一開在五星飯店內的火鍋餐廳，還推出專人桌邊服務與廣式煲湯湯頭，以及吃蘋果長大的日本和牛、澎湖每日直送的時令魚獲等高檔食材，被不少饕客稱為「中部火鍋界的愛馬仕」，受到市場矚目。

台中勤美洲際酒店表示，「采月鍋品」現正推出全新限定套餐「春漁招牌海鮮饗宴」，精選澎湖每日直送的時令魚獲，搭配主廚歷時熬製的雙款湯頭與多道在地旬味，為賓客獻上一場集滋味、節氣與情感於一爐的鍋物盛宴。

湯品為鍋宴的靈魂，采月鍋品此次以兩款極品湯底為序，展現主廚對於火候與技法的極致講究，也勾勒出春日海味的多層次節奏。

其中，港式龍蝦濃湯精選番茄與多種時蔬，先以橄欖油輕炒至微焦糖化，注入大量蝦殼後細火慢煨，充分釋出殼中甘香。融合百里香與月桂葉的草本韻味，最後以白酒輕提層次，歷時6小時熬製，湯體金橘澄澈，鮮香厚潤。

澎湖魚骨清湯則是嚴選澎湖鮮魚頭與魚骨炙烤提香，搭配蔥薑煸炒至金黃後注入清水，以大火熬煮至自然乳化。湯體呈乳白微濃狀，入口滑順，帶有清爽卻飽滿的深層海味，完美襯托鮮魚與文蛤等食材的原味純粹，是一道將澎湖海洋風土，化作鍋中詩意的料理語言。

春漁饗宴以海鮮為主軸，由主廚每日搭配不同湯頭，演繹最能展現魚種個性的品味節奏。主菜精選澎湖漁港每日直送的當令鮮魚，每一尾都是老饕趨之若鶩的品項，例如「青衣」最為甘甜美味、「嘉鱲」體大肉質緊實鮮美、「加志」有濃郁脂香與微脆魚皮。

「青嘴龍占」可以說是澎湖的代表魚，魚肉厚實、結構細密，久煮不散，吸附湯頭精華後更添甘美餘韻，搭配台東草蝦與台南文蛤一同入鍋，從魚鮮到貝類全面鋪陳出台灣海域的春日風土，構成一場風味豐盛、質地飽滿的當令海味共饗。