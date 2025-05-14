哪有太子這麼暖？李洙赫三次90度鞠躬 寵粉帥出新高度

南韓明星有「江南太子」之稱的李洙赫今日現身Bellavita寶麗廣場，參加義大利精品品牌Dolce&Gabbana專賣店開幕活動。雖然這並非Bellavita首次有韓星出席，卻是首次將三層樓全數湧現人潮，展現江南太子與Dolce&Gabbana的超高人氣。

李洙赫今日一身深藍色改良式西裝外套搭配黑色寬版長褲，外套有著非典型的波浪形剪裁並鑲嵌水晶，展現出Dolce&Gabbana源自義大利的閃耀氣勢。一雙有神大眼的李洙赫並在說話時散發低沈磁性嗓音，他表示抵達機場時就遇到很多關心他的粉絲、現在的心情非常激動，同時也親切地提醒現場的大家，「希望回家的時候一定要小心」。他並表示很喜歡Dolce&Gabbana，因為「俐落又時髦、看起來很帥氣。」背板前的問答結束後，沒想到李洙赫並不急著離開，更化身「賭神」背對鏡頭、原來這時他悄悄拿起手機開始360度自拍，同時記者會中李洙赫更在背板前後共三次90度鞠躬、謝謝粉絲支持，展現了「江南太子」別具個性、但又柔軟謙虛的工作表現。

全新開幕的Dolce&Gabbana採用了當代、明亮、時髦的義式空間美學，同時店中並大量採用義大利空運來台的Basaltina火山岩板材，也讓人想到義大利熱情如火的西西里島的埃特納火山。Dolce&Gabbana 2025春夏將女裝賦予了如電影中般的戲劇性：將身軀賦予曲線的連衣裙、緊身胸衣，並選用了公爵緞、薄紗、蕾絲與人造皮草包，營造出華美、危險與流動的性感。