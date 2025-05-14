星宇攜手Uber推出限定優惠 免費體驗Uber One一個月

星宇航空與Uber及Uber Eats合作，推出期間限定涵蓋航班折扣、機場接送與訂餐優惠的空陸整合優惠，Traveler等級會員可免費體驗Uber One一個月；Adventurer等級以上會員除免費體驗Uber One一個月，Uber One會員再享2趟桃園機場送機200元折扣，以及2次訂餐優惠。

呼應Uber及Uber Eats橫跨全球12國首次舉辦的「Uber On會員週」活動，從地面到空中，全方位升級會員日常與旅程體驗，星宇航空與Uber及Uber Eats合作，共同推出期間限定涵蓋航班折扣、機場接送與訂餐優惠的空陸整合優惠。

Traveler等級會員可免費體驗Uber One一個月；Adventurer等級以上會員，可一次解鎖三重好禮，除了免費體驗Uber One一個月，Uber One會員再享兩趟桃園機場送機200元折扣，還能享有Uber Eats新用戶2次「滿299折150」的訂餐優惠。

星宇航空也將提供Uber One會員專屬全航線購票折扣，Uber One會員於今年6月1日至6月30日期間，在星宇航空官網或App上訂購指定區間豪華經濟艙或經濟艙的機票，享有3%折扣。

此外，星宇航空與Uber Eats也準備餐飲金抽獎活動，將抽出10位幸運會員，贈送價值共3000元的Uber Eats優惠序號，神秘優惠碼及詳細禮遇內容將透過會員信件發送。5月22日（四）晚間11時59分前加入COSMILE會員，即可在5月23日（五）起陸續收到禮遇通知信 ，一鍵解鎖專屬優惠。

Uber表示，為感謝Uber One會員的長期支持，將首度以全球規模同步推出「Uber One 會員周」限時活動。自5月16日至5月23日止，集結Uber Eats美食外送、生鮮雜貨與Uber叫車平台，在台灣天天推出會員專屬美食外送買1送1、滿額折扣與乘車行程5折優惠。