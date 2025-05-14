星宇6月2日開航加州安大略 「不死鳥」郭泓志任代言人

星宇航空將於6月2日開航加州安大略，為此邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，聯手一線團隊，包含機場地勤、機務、空服員、飛行員及地勤人員，以充滿活力的傳球接力，展現全員齊心、蓄勢待發迎接全新航線的啟航。

星宇航空表示，去年因邀請曾效力於洛杉磯道奇隊的台灣之光郭泓志擔任「道奇星宇日」開球嘉賓而結緣，合作過程中得知其每年都會帶家人飛往加州度過寒暑假。

星宇航空表示，當郭泓志得知星宇航空即將開航安大略時，興奮之情溢於言表，並特別分享安大略機場通關快速、周邊交通順暢等優點，因此便認定郭泓志為加州安大略航線宣傳大使的不二人選，也盼藉由這支可愛又充滿活力的影片，傳達星宇航空對於6月2日開航安大略航線的開心與期待。

星宇航空表示，除了開航倒數影片，6月2日首航當日，星宇航空還準備互動遊戲邀請旅客來體驗，台灣之光郭泓志也將以加州安大略宣傳大使的身份親臨現場，與旅客們同歡，共同見證這歷史性一刻。