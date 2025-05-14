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星宇6月2日開航加州安大略 「不死鳥」郭泓志任代言人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。圖／星宇航空提供
星宇航空邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。圖／星宇航空提供

星宇航空將於6月2日開航加州安大略，為此邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，聯手一線團隊，包含機場地勤、機務、空服員、飛行員及地勤人員，以充滿活力的傳球接力，展現全員齊心、蓄勢待發迎接全新航線的啟航。

星宇航空表示，去年因邀請曾效力於洛杉磯道奇隊的台灣之光郭泓志擔任「道奇星宇日」開球嘉賓而結緣，合作過程中得知其每年都會帶家人飛往加州度過寒暑假。

星宇航空表示，當郭泓志得知星宇航空即將開航安大略時，興奮之情溢於言表，並特別分享安大略機場通關快速、周邊交通順暢等優點，因此便認定郭泓志為加州安大略航線宣傳大使的不二人選，也盼藉由這支可愛又充滿活力的影片，傳達星宇航空對於6月2日開航安大略航線的開心與期待。

星宇航空表示，除了開航倒數影片，6月2日首航當日，星宇航空還準備互動遊戲邀請旅客來體驗，台灣之光郭泓志也將以加州安大略宣傳大使的身份親臨現場，與旅客們同歡，共同見證這歷史性一刻。

安大略作為星宇航空北美航網的第四個航點，以其鄰近亞裔聚落、通關快速及交通便利等特色，成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，星宇航空誠摯邀請所有旅客搭乘星宇航空飛往加州安大略，體驗便捷的通關服務、舒適的飛行旅程，以及星宇航空一貫的卓越服務品質。

星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。圖／星宇航空提供
星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。圖／星宇航空提供

星宇 航線 郭泓志

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