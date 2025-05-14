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Coser駕到！六福村成最潮動漫基地 Cosplay入園門票5折

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村指出，5月17日、18日限時2天舉辦「六福村 x 叩舍 同樂日」，Cosplay角色入園即可享門票優惠價599元（原價1199元）優惠。圖／六福村提供
六福村指出，5月17日、18日限時2天舉辦「六福村 x 叩舍 同樂日」，Cosplay角色入園即可享門票優惠價599元（原價1199元）優惠。圖／六福村提供

這周末六福村將化身最潮動漫基地！六福村指出，5月17日、18日限時2天舉辦「六福村 x 叩舍 同樂日」，邀請超人氣Coser現身園區，陪粉絲一起Cosplay、尬舞、挑戰雲霄飛車等設施，Cosplay角色入園即可享門票優惠價599元（原價1199元）優惠。

六福村表示，活動首日以「少年漫畫」為主題，將由Coser：Tsun越尊與獄Goku帥氣登場；18日則由夢幻「魔法少女」接力，Chihiro千尋與Nori苔苔將華麗現身。

活動期間除了可以近距離捕捉Coser風采，現場更安排互動活動，包含Cosplay合影、跳舞影片拍攝，還有驚喜「一對一搭設施」的超狂福利，只要猜拳贏了，就有機會與偶像一起在雲霄飛車上尖叫互動，享受最貼近的粉絲體驗。詳細活動與報名資訊可洽「COSIR扣舍粉絲專頁」https://reurl.cc/o8XMb3。

六福村表示，喜愛Cosplay的朋友，更不能錯過六福村「六福動漫祭」活動，裝扮成二次元動漫、手遊、卡通、英雄角色人物入場，變裝完整度達80%以上，包含臉部彩繪、全身服裝（水手服、制服、運動服角色不適用），即可享門票優惠價599元（原價1199元）。

此外，搭配「天氣之子」活動，凡是姓名中含有「雨、雲、陽、風」任一同音字者，出示身分證或有照證件，即可享門票優惠價599元（原價1199元），同行親友最多3人每位799元，限定優惠至5月29號，把握最後機會。

六福村全新主題活動「2025動物派對－獸出沒」，邀請遊客打扮成喜愛的動漫角色，與森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡，非洲部落遊樂設施「沙漠風暴」更設計「保護獸蛋大挑戰」，挑戰者只要在360度雲霄飛車上完整守護獸蛋至終點，即可獲得限量勇士胸章。

若一天玩不夠，還能選擇入住關西六福莊。六福村表示，即日起至6月22日，推出「動物派對－叢林奇遇記」住房專案，包含3人入住剛果藍天客房、3客活力早餐、六福村兩日入園手環及福豚或狐獴生態體驗二選一，每房再贈送動物派對大禮包，歡迎家人好友一同展開奇幻旅程。

18日則由夢幻「魔法少女」接力，將由Coser「Chihiro千尋」華麗現身。圖／六福村提供
18日則由夢幻「魔法少女」接力，將由Coser「Chihiro千尋」華麗現身。圖／六福村提供
六福村表示，活動首日以「少年漫畫」為主題，將由Coser 「Tsun越尊」帥氣登場。圖／六福村提供
六福村表示，活動首日以「少年漫畫」為主題，將由Coser 「Tsun越尊」帥氣登場。圖／六福村提供
18日則由夢幻「魔法少女」接力，將由Coser「Nori苔苔」華麗現身。圖／六福村提供
18日則由夢幻「魔法少女」接力，將由Coser「Nori苔苔」華麗現身。圖／六福村提供
六福村表示，活動首日以「少年漫畫」為主題，將由Coser「獄Goku」帥氣登場。圖／六福村提供
六福村表示，活動首日以「少年漫畫」為主題，將由Coser「獄Goku」帥氣登場。圖／六福村提供

COSPLAY 六福村 派對 雲霄飛車

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