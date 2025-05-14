快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

影／采盟攜手山葉音樂機場傳愛 邀原住民歌手快閃獻聲

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
原住民嘻哈饒舌歌手李孝祖曾以首張原住民嘻哈專輯《美式教育PAMERICAH》入圍第35屆金曲獎年度專輯獎與最佳原住民語專輯獎。記者黃仲明／攝影
原住民嘻哈饒舌歌手李孝祖曾以首張原住民嘻哈專輯《美式教育PAMERICAH》入圍第35屆金曲獎年度專輯獎與最佳原住民語專輯獎。記者黃仲明／攝影

采盟免稅店與台灣山葉音樂合作Global LovePiano全球傳愛企劃，今年再次與台灣知名塗鴉藝術家阿迪啊萬（Ahdiaone）合作，打造全新的「Age of Tronic」街頭彩繪鋼琴，以獨特的「Cyberpunk賽博龐克」風格為主題，巧妙運用霓虹燈般強烈對比的藍色與紫色，呈現出如未來都市般的絢麗視覺效果。即日起至10月1日在桃園機場第二航廈D區101前廣場展示，並開放旅客自由演奏。

采盟免稅店表示，鋼琴展示期間將不定期推出快閃音樂表演活動，今天特別邀請曾榮獲2019年金鐘獎入圍肯定的鋼琴創作歌手江敬，以及住民嘻哈饒舌歌手李孝祖到場表演。李孝祖曾以首張原住民嘻哈專輯《美式教育PAMERICAH》入圍第35屆金曲獎年度專輯獎與最佳原住民語專輯獎。2人以鋼琴演奏搭配饒舌歌曲交織出獨特的演出風格，展現傳統音樂與新世代藝術的碰撞魅力。

采盟免稅店指出，與台灣山葉音樂再次攜手合作Global LovePiano全球傳愛企劃，希望透過機場平台，讓每個人隨時隨地都能享受音樂，此次展出的街頭鋼琴「Age of Tronic」，設計理念強調夜店霓虹燈氛圍與強勁的節奏律動，反映音樂豐富多元且充滿未來感的獨特魅力。

Global LovePiano是由日本Yamaha發起的全球性公益企劃，希望藉由特別彩繪的鋼琴，吸引以及鼓勵人們彈奏音樂而設置的街頭鋼琴，一起分享及傳遞音樂賦予之愛的能量。

采盟免稅店與台灣山葉音樂合作Global LovePiano全球傳愛企劃，展示期間將不定期推出快閃音樂表演活動，今天邀請鋼琴創作歌手江敬，以及住民嘻哈饒舌歌手李孝祖到場表演。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店與台灣山葉音樂合作Global LovePiano全球傳愛企劃，展示期間將不定期推出快閃音樂表演活動，今天邀請鋼琴創作歌手江敬，以及住民嘻哈饒舌歌手李孝祖到場表演。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店與台灣山葉音樂合作Global LovePiano全球傳愛企劃，今天邀請曾榮獲2019年金鐘獎入圍肯定的鋼琴創作歌手江敬（右），以及曾以首張原住民嘻哈專輯《美式教育PAMERICAH》入圍第35屆金曲獎年度專輯獎與最佳原住民語專輯獎的原住民嘻哈饒舌歌手李孝祖（左）到場表演。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店與台灣山葉音樂合作Global LovePiano全球傳愛企劃，今天邀請曾榮獲2019年金鐘獎入圍肯定的鋼琴創作歌手江敬（右），以及曾以首張原住民嘻哈專輯《美式教育PAMERICAH》入圍第35屆金曲獎年度專輯獎與最佳原住民語專輯獎的原住民嘻哈饒舌歌手李孝祖（左）到場表演。記者黃仲明／攝影

桃園機場 鋼琴 音樂

延伸閱讀

航班驚傳炸彈威脅 比利時第2大機場一度停擺

為何先花880億擴建小港才爭取南星機場? 市長陳其邁遭質疑

他稱友人行李「有炸彈」 機場報到櫃台前被捕

印巴宣布停火後 印度證實攻勢停歇「近日首夜平靜」重開32座機場

相關新聞

星宇攜手Uber推出限定優惠 免費體驗Uber One一個月

星宇航空與Uber及Uber Eats合作，推出期間限定涵蓋航班折扣、機場接送與訂餐優惠的空陸整合優惠，Traveler...

星宇6月2日開航加州安大略 「不死鳥」郭泓志任代言人

星宇航空將於6月2日開航加州安大略，為此邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，聯手一線團隊，包含機場地勤、機務...

華航將「台北101好水」搬上豪華商務艙 限量6000瓶

為推廣台灣觀光，中華航空攜手台北101，將「台北101好水」搬上華航班機，從5月14日至5月26日搭乘台北往返北美航線，...

Coser駕到！六福村成最潮動漫基地 Cosplay入園門票5折

這周末六福村將化身最潮動漫基地！六福村指出，5月17日、18日限時2天舉辦「六福村 x 叩舍 同樂日」，邀請超人氣Cos...

空中Wi-Fi升級 長榮航祭3個月各艙等免費無限瀏覽網頁

長榮航空今年7月至9月為期3個月期間，將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員享受高空「隨...

6款超萌週邊！爭鮮×Second Morning 水果壽司好清爽

爭鮮餐飲聯手韓國人氣IP「Second Morning」、百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，打造「爭鮮迴轉壽司」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。