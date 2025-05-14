影／采盟攜手山葉音樂機場傳愛 邀原住民歌手快閃獻聲

采盟免稅店與台灣山葉音樂合作Global LovePiano全球傳愛企劃，今年再次與台灣知名塗鴉藝術家阿迪啊萬（Ahdiaone）合作，打造全新的「Age of Tronic」街頭彩繪鋼琴，以獨特的「Cyberpunk賽博龐克」風格為主題，巧妙運用霓虹燈般強烈對比的藍色與紫色，呈現出如未來都市般的絢麗視覺效果。即日起至10月1日在桃園機場第二航廈D區101前廣場展示，並開放旅客自由演奏。

采盟免稅店表示，鋼琴展示期間將不定期推出快閃音樂表演活動，今天特別邀請曾榮獲2019年金鐘獎入圍肯定的鋼琴創作歌手江敬，以及住民嘻哈饒舌歌手李孝祖到場表演。李孝祖曾以首張原住民嘻哈專輯《美式教育PAMERICAH》入圍第35屆金曲獎年度專輯獎與最佳原住民語專輯獎。2人以鋼琴演奏搭配饒舌歌曲交織出獨特的演出風格，展現傳統音樂與新世代藝術的碰撞魅力。

采盟免稅店指出，與台灣山葉音樂再次攜手合作Global LovePiano全球傳愛企劃，希望透過機場平台，讓每個人隨時隨地都能享受音樂，此次展出的街頭鋼琴「Age of Tronic」，設計理念強調夜店霓虹燈氛圍與強勁的節奏律動，反映音樂豐富多元且充滿未來感的獨特魅力。