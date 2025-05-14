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空中Wi-Fi升級 長榮航祭3個月各艙等免費無限瀏覽網頁
長榮航空今年7月至9月為期3個月期間，將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員享受高空「隨時在線、無縫接軌」的上網服務，推廣期後，所有搭乘商務艙的旅客或「無限萬哩遊」會員，仍享有「全程無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務。
長榮航空將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員享受高空上網服務。今年7月1日至9月30日的3個月推廣期內，所有搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用全艙等免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。
機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」3個月推廣期過後，搭乘商務艙的旅客或是「無限萬哩遊」會員，仍可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務。
長榮航空表示，旅客於購買長榮航空機票時，只要輸入「無限萬哩遊」會員卡號，系統將會自動設定符合資格的機上Wi-Fi上網方案。
根據目前方案，鑽石卡、金卡會員，不論艙等均享無限網頁瀏覽；銀卡、綠卡會員，搭乘商務艙及豪經艙同享無限網頁瀏覽，經濟艙則有文字訊息發送服務；非會員者，搭乘商務艙享有無限網頁瀏覽。
另外，旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內的無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容，該項升級服務已於今年陸續上線，預計於2026年初全面提供。
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