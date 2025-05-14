6款超萌週邊！爭鮮×Second Morning 水果壽司好清爽

爭鮮餐飲聯手韓國人氣IP「Second Morning」、百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，打造「爭鮮迴轉壽司」、「MAGiC TOUCH」雙品牌聯名企劃，除了推出一系列清爽的餐點之外，還有聯名摺疊傘、聯名肩背包等多種週邊商品，讓粉絲們帶回家。會員消費滿額，還可再贈折價券188元。

爭鮮迴轉壽司與超萌的韓國IP「Second Morning」聯名合作，推出全新夏日企劃「夏の果物」，打造6款清爽水果風味壽司。其中「焦糖蜜柑鮭」將鮭魚以焦糖和蜜柑炙燒，讓鮭魚的軟嫩口感增添清爽風味，每份60元；「百香海灣貝最中」使用在地百香果醬與橙汁沙拉醬調和，突顯香煎海灣貝的風味，並以蝦味魚卵醋飯取代一般醋飯，搭配上最中餅殼的酥脆口感，打破壽司的既有印象，每份40元。

此外，本次聯名還推出「柚香檸檬赤蝦」、「百香檸檬乳酪蝦」、「果漾檸檬蝦沙拉」，以不同的果漾風味搭配帶出鮮蝦的清甜，每份40元起。另外還有結合韓國柚子醬、泡菜、澳洲和牛的「柚香泡菜和牛」，每份40元。

聯名活動中，除了將「Second Morning」的「Lemony」結合壽司作為視覺元素，更獨家打造「百香果」角色。即日起至6月29日於爭鮮迴轉壽司全台門市窗貼、迴轉台，都能看到韓國Second Morning夥伴們的療癒身影。活動期間用餐滿350元即可加購超萌周邊商品，包括有推出「摺疊傘」、「肩背包」、「寵物啾啾繩」等不同品項，共計6種商品陸續登場。

即日起開放加購的「摺疊傘」，有運動、百香果2款設計，每款加購價520元。5月19日將再推出好背吸睛「肩背包（Lemony款）」、5月26日再推「肩背包（百香果款）」，每款加購價399元。6月2日及6月9日分別推出「寵物啾啾繩（Lemony款）」及「寵物啾啾繩（百香果款）」，每款加購價399元，售完為止。

主打跨界創新料理的「MAGiC TOUCH」，則是攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」品牌「金家ㄟ」推出「韓勾潮食係金ㄟ！」，共有7款全新菜色。此次聯名特別加入「金家ㄟ」洋釀醬研發2款獨家新品，其中「洋釀軟殼蟹手卷」以經典軟殼蟹結合洋釀醬，酸甜不膩，每份60元。「金家ㄟ洋釀唐揚雞」選用台灣雞腿肉切丁酥炸，再裹上金家ㄟ洋釀醬，帶來滿滿的韓式風味，每份80元。