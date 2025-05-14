星宇航空攜手Uber及Uber Eats 共推會員專屬優惠
星宇航空將與Uber及Uber Eats合作，共同推出期間限定涵蓋航班折扣、機場接送與訂餐優惠的空陸整合優惠。活動將抽出10位幸運會員贈送價值共3,000元之Uber Eats優惠序號，神秘優惠碼及詳細禮遇內容將透過會員信件發送，民眾在5月22日23:59前加入COSMILE會員，即可在5月23日起陸續收到禮遇通知信享受專屬優惠。
星宇航空表示，COSMILE Traveler等級會員可免費體驗Uber One一個月，享受會員專屬優惠；Adventurer等級以上會員還能一次解鎖三重好禮：除了免費體驗Uber One一個月，Uber One會員再享兩趟桃園機場送機200元折扣，還能享有Uber Eats新用戶兩次「滿299折150」的訂餐優惠。
此外，星宇航空也將提供Uber One會員專屬全航線購票折扣，於2025/6/1至6/30期間在星宇航空官網或App上訂購指定區間豪華經濟艙或經濟艙的機票，即可享有3%折扣。
星宇航空也提醒，Uber One會員方案在1個月免費試用期結束後，將自動以當下費率續訂，並透過消費者綁定的付款方式扣款。如欲取消續訂，請務必於扣款日前至少48小時前透過Uber或Uber Eats App操作，或聯繫Uber / Uber Eats客服協助取消。若於試用期內提前取消，會員權益也將同步終止。
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