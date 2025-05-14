影／星宇航空開航加州安大略 郭泓志擔任宣傳大使

星宇航空將於6月2日開航加州安大略，特別邀請到「不死鳥」郭泓志擔任新航線宣傳大使，並於今天在官方粉絲專頁發布全新開航宣傳影片，影片中機場地勤、機務、空服員、飛行員及地勤人員傳球接力，最後再由郭泓志接下最後一棒，邀請全球旅客與星宇航空一同飛向安大略，展開全新旅程。

星宇航空表示，郭泓志曾效力於洛杉磯道奇隊，去年曾邀請郭泓志擔任「道奇星宇日」開球嘉賓而結緣，合作過程中得知其每年都會帶家人飛往加州度過寒暑假，當他得知星宇航空即將開航安大略時十分興奮。郭泓志也分享安大略機場通關快速、周邊交通順暢等優點，也因此便認定郭泓志為加州安大略航線宣傳大使的不二人選。

星宇航空指出，除了令人熱血沸騰的開航倒數影片，6月2日首航當日星宇航空準備了互動遊戲邀請旅客來體驗，台灣之光郭泓志也將以加州安大略宣傳大使的身份親臨現場，與旅客們同歡，共同見證這歷史性一刻。