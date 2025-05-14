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影／星宇航空開航加州安大略 郭泓志擔任宣傳大使

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。圖／星宇航空提供
星宇航空邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。圖／星宇航空提供

星宇航空將於6月2日開航加州安大略，特別邀請到「不死鳥」郭泓志擔任新航線宣傳大使，並於今天在官方粉絲專頁發布全新開航宣傳影片，影片中機場地勤、機務、空服員、飛行員及地勤人員傳球接力，最後再由郭泓志接下最後一棒，邀請全球旅客與星宇航空一同飛向安大略，展開全新旅程。

星宇航空表示，郭泓志曾效力於洛杉磯道奇隊，去年曾邀請郭泓志擔任「道奇星宇日」開球嘉賓而結緣，合作過程中得知其每年都會帶家人飛往加州度過寒暑假，當他得知星宇航空即將開航安大略時十分興奮。郭泓志也分享安大略機場通關快速、周邊交通順暢等優點，也因此便認定郭泓志為加州安大略航線宣傳大使的不二人選。

星宇航空指出，除了令人熱血沸騰的開航倒數影片，6月2日首航當日星宇航空準備了互動遊戲邀請旅客來體驗，台灣之光郭泓志也將以加州安大略宣傳大使的身份親臨現場，與旅客們同歡，共同見證這歷史性一刻。

安大略作為星宇航空北美航網的第四個航點，以其鄰近亞裔聚落、通關快速及交通便利等特色，成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，星宇航空誠摯邀請所有旅客搭乘星宇航空飛往加州安大略，體驗便捷的通關服務、舒適的飛行旅程，以及星宇航空一貫的卓越服務品質。

星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。記者黃仲明／攝影
星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。記者黃仲明／攝影

星宇 郭泓志

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