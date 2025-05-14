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Coupang酷澎首季銷售排名大公開 無糖茶、維他命超熱銷

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣消費者愛用網路買保健品，Coupang酷澎成為許多消費者信賴的購買平台。圖／Coupang酷澎提供
台灣消費者愛用網路買保健品，Coupang酷澎成為許多消費者信賴的購買平台。圖／Coupang酷澎提供

追求健康與養生已成主流，台灣消費者的購物習慣也隨之悄然轉變。美商Coupang酷澎近日公布2025年第一季平台熱銷排行，從瓶裝飲品到保健食品，多個「健康導向」品項銷售強勢成長，顯示「無糖、機能、個人化補給」等關鍵字已成消費者選購關鍵字，同時也反映消費者對健康飲食與生活方式的高度關注。

雖然尚未步入氣溫高峰，但飲品市場已提早熱鬧開戰。根據Coupang酷澎數據，無糖茶品類在本季逆勢成長，特別是主打無咖啡因的「麥萃無糖茶」成為黑馬，帶動維他露首次超越長年霸榜、產品線豐富的統一，奪下茶飲銷售冠軍。瓶裝水部分，台鹽仍穩居第一，而泰山與悅氏也展現強勁成長動能，分居第二與第五。

在泡麵與零食領域，統一、農心、不倒翁等品牌持續穩坐前段班。在餅乾類別，除義美穩居榜首外，宏亞食品旗下的77新貴派系列也表現亮眼，從第10名攀升至第4名，成為業界矚目潛力股，同時也顯示台灣消費者對國產品牌仍保有高度忠誠與期待。

後疫情時代，台灣民眾的健康意識持續深植人心。根據Kantar凱度消費指數調查，55%的台灣消費者在過去一年曾購買保健食品，且線上購買的成長率已連續兩年超越線下，反映出台灣消費者喜愛透過值得信賴的網路通路取得保健品，Coupang酷澎就是其中之一。

Coupang酷澎也首度公布台灣市場維他命銷售排行，結果顯示，消費者對高自由度的單方維生素與多合一的綜合維他命各有所愛。其中，日本品牌DHC憑藉品項單純精準與小包裝設計，奪下銷售冠軍；GSK旗下的克補系列依據性別與年齡分眾提供選擇，緊追其後。

農曆新年期間的送禮商機也帶動健康補給品類銷售熱潮。佳格靠著養氣人蔘飲與葡萄糖胺飲打下版圖，登上精華飲品類銷售冠軍，更在其他健康補給品類一口氣攀升到第4位。大研生醫推出的高濃度Omega-3頂級魚油系列，小顆粒設計深受長輩族群青睞，勇奪其他健康補給品類銷售第一名。

除了飲食與保健趨勢，Coupang酷澎母嬰用品、個人清潔與家庭清潔商品熱銷排行榜中也可見消費者對「自然友善」、「本土品牌」的支持，標榜溫和抗敏、環保成分的商品持續受到青睞。農純鄉的分齡寶寶粥系列成功將品牌推上嬰幼兒食品冠軍，有機米餅品牌BABY SECRET寶寶的秘密與推崇永續理念的本土保養品牌O’right歐萊德等，也在榜單中大幅躍升，反映台灣消費者樂於支持在地品牌的創新力與永續主張。

Coupang酷澎自2022年於台灣市場推出「火箭速配」服務，帶來全新消費體驗。今年更推出「WOW會員」限時免費體驗，主打無門檻免運、最快隔日到貨與30天鑑賞期，讓消費者無需湊單即可安心選購。

據調查，55%的台灣消費者在過去一年曾購買保健食品，且線上購買的成長率已連續兩年超越線下。圖／Coupang酷澎提供
據調查，55%的台灣消費者在過去一年曾購買保健食品，且線上購買的成長率已連續兩年超越線下。圖／Coupang酷澎提供
Coupang酷澎熱銷排行榜中可見消費者對自然友善、本土品牌的支持，成許多家庭購買母嬰用品來源。圖／Coupang酷澎提供
Coupang酷澎熱銷排行榜中可見消費者對自然友善、本土品牌的支持，成許多家庭購買母嬰用品來源。圖／Coupang酷澎提供

品牌 消費者 酷澎

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