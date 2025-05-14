長榮航空機上Wi-Fi大升級 7月起啟動全新免費上網服務

長榮航空今年7月起將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員享受高空上網服務。為推廣此項升級體驗，長榮航空針對會員及非會員所有旅客推出暑期限時活動，自今年7月1日至9月30日止，所有搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用全艙等免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。

長榮航空表示，機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」推廣期過後，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，亦可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務，無論是回覆商務郵件、即時與親友聊天、追蹤股市與新聞動態，或是在萬呎高空分享旅程美照，通通都能輕鬆完成。尚未加入會員的旅客至長榮航空官網完成申請，即可賺取1,000哩，還能享受機上Wi-Fi服務。

旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容，該項升級服務已於今年陸續上線，預計將於2026年初全面提供。