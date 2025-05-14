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中華航空攜手台北101 限量6千瓶台北好水登萬呎高空

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空攜手台北101，將「台北101好水」搬上華航班機，從5月14日至5月26日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這世界知名的台灣摩天大樓。圖／華航提供
中華航空攜手台北101，將「台北101好水」搬上華航班機，從5月14日至5月26日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這世界知名的台灣摩天大樓。圖／華航提供

華航空攜手台北101推廣台灣觀光，將「台北101好水」搬上華航班機，從5月14日至5月26日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這世界知名的台灣摩天大樓。

華航表示，台北101不僅是台灣指標性地標，同時也是觀光客到台灣必訪的景點，特殊的建築外觀，讓人一眼難忘。華航希望透過這款台北101造型瓶裝水，將地標意象巧妙搬進客艙，讓旅客登上機後，除了感受華航客艙獨特的東方美學設計風格，體驗「從心做起」的親切服務，更能體會華航與台北 101 共同呈現的用心與精緻款待。

華航指出，為迎接5月24日「紐約大都會台灣日」活動，華航安排5月14日出發北美首班CI-6台北飛往洛杉磯做為「台北101好水」快閃的首發航班；華航紐約分公司也將參與這場盛會，期待藉由這場結合台灣文化、觀光、美食等豐富內容的活動，將旅客帶進台灣，促進交流。

即日起至5月26日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應6,000瓶的「台北101好水」；6月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北101觀景台89樓禮品店兌換小禮物。

即日起至5月26日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應 6,000 瓶的「台北101好水」；6 月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北101觀景台89樓禮品店兌換。圖／華航提供
即日起至5月26日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應 6,000 瓶的「台北101好水」；6 月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北101觀景台89樓禮品店兌換。圖／華航提供

台北101 華航

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