快訊

陳大天閃兵25萬元交保 公開鞠躬致歉：知法犯法非常不當「太太都不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

聽新聞
0:00 / 0:00

潮流攝影迷快衝！KODAK APPAREL首度來台快閃只限3周

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
KODAK APPAREL正式登台，即起至6月3日獨家進駐新光三越台北信義新天地A11，展開為期三周快閃店。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL正式登台，即起至6月3日獨家進駐新光三越台北信義新天地A11，展開為期三周快閃店。圖／KODAK APPAREL提供

攝影迷肯定很驚喜，柯達底片也出潮牌，來自韓國、延續柯達（KODAK)影像故事的潮流品牌KODAK APPAREL正式登台，即起至6月3日進駐新光三越台北信義新天地A11，展開為期三周快閃店。品牌指出，目前實體店計畫只會有這段期間，有興趣的民眾記得把握時間前往。

KODAK APPAREL由韓國Highlight Brands所經營，靈感源自1888年創立的美國紐約羅徹斯特「柯達膠卷電影檔案館」，延續其逾130年的影像文化底蘊，將底片色調、攝影語彙轉譯為潮流時尚設計。自從在韓國推出以來，即受到年輕世代喜愛，目前已於聖水、明洞與弘大設有旗艦店。

KODAK APPAREL快閃店一角。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL快閃店一角。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL快閃店呈現復古影像元素。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL快閃店呈現復古影像元素。圖／KODAK APPAREL提供

這次在台試水溫，帶來KODAK APPAREL 2025春夏新品——「Mailer 攝影系列」，設計靈感來自影像拍攝現場的工作服，結合攝影師視角下的日常觀察與柯達資料庫中的藝術色彩，將攝影記憶化為每日穿搭。

KODAK APPAREL快閃店有多款球帽選擇。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL快閃店有多款球帽選擇。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL正式登台，即起至6月3日獨家進駐新光三越台北信義新天地A11，展開為期三周快閃店。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL正式登台，即起至6月3日獨家進駐新光三越台北信義新天地A11，展開為期三周快閃店。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL快閃店呈現柯達標誌性的底片元素。圖／KODAK APPAREL提供
KODAK APPAREL快閃店呈現柯達標誌性的底片元素。圖／KODAK APPAREL提供

全新主打的復古工裝外套，可自由搭配長褲或短褲，展現不同風格層次；還有以Mailer圖像為主題的棉質帽T與衛衣；延伸支線Mailer Essential則以輕薄材質詮釋夏季工裝風格，主推輕便襯衫單品，並搭配包袋與帽款等配件，提供靈活、實穿的穿搭選擇。

快閃店空間延續柯達經典紅黃配色，融合品牌攝影DNA與戶外風格語彙，打造如同底片曝光般的視覺記憶場域，現場設有專屬影像打卡牆與柯達原廠復古拍貼機等互動裝置，復古情懷給予各世代族群驚喜，並同步推出多項限定優惠與打卡贈禮。

5/12－5/18推出消費即享全館9.5折、任一消費即贈柯達拍貼拍貼體驗（限量，贈完為止）、每日限量送出柯達復古膠捲鑰匙扣。

另外，消費滿2,000元贈KODAK購物袋一只（每日限量）、滿4,500元贈KODAK限定行李吊牌（限量500份）、滿6,000元贈KODAK質感保溫瓶（限量100份）。

彩虹刺繡棒球帽五色，1,399元。圖／KODAK APPAREL提供
彩虹刺繡棒球帽五色，1,399元。圖／KODAK APPAREL提供
彩虹Sorona機能排汗棉T，1,899元。圖／KODAK APPAREL提供
彩虹Sorona機能排汗棉T，1,899元。圖／KODAK APPAREL提供
丹寧大LOGO夾克，6,399元。圖／KODAK APPAREL提供
丹寧大LOGO夾克，6,399元。圖／KODAK APPAREL提供
WOVEN防風機能外套，5,899元。圖／KODAK APPAREL提供
WOVEN防風機能外套，5,899元。圖／KODAK APPAREL提供
FunSaver底片相機鑰匙圈造型小包，1,499元。圖／KODAK APPAREL提供
FunSaver底片相機鑰匙圈造型小包，1,499元。圖／KODAK APPAREL提供

品牌 攝影師

延伸閱讀

北市防針孔攝影修法5月底前上路 幼園、長照機構都納入

《難哄》網路口碑熱度不減！台灣快閃店6月登場

新北「春日限定美景」荷花綻放！板橋新海濕地 攝影打卡點大公開

海報、攝影、書法齊登場 新北警婦幼安全創意競賽徵件至8月底

相關新聞

Coupang酷澎首季銷售排名大公開 無糖茶、維他命超熱銷

追求健康與養生已成主流，台灣消費者的購物習慣也隨之悄然轉變。美商Coupang酷澎近日公布2025年第一季平台熱銷排行，...

潮流攝影迷快衝！KODAK APPAREL首度來台快閃只限3周

攝影迷肯定很驚喜，柯達底片也出潮牌，來自韓國、延續柯達（KODAK)影像故事的潮流品牌KODAK APPAREL正式登台...

TASAKI經典設計烘托璀璨鑽石 設計藏愛意獻給六月新人

如果愛有形狀，會是什麼樣子？迎向最浪漫的六月婚禮季節，以珍珠和鑽石聞名的國際珠寶品牌TASAKI，以三款婚禮系列——BR...

黑白大廚料理最低60元！拉亞攜手愛德華．李 聯名早餐上桌

《黑白大廚》明星主廚愛德華．李（Edward Lee）來台灣了！連鎖早餐「拉亞漢堡」今夏攜手愛德華．李，首度跨海聯名推出...

你吃過幾家？ 米其林5月新入選5間台北、台中餐廳

《米其林指南》今（14日）公佈5家位於台北與台中的5月新入選餐廳，分別是台北的日式割烹料理餐廳「AJIMI」、法料餐廳「...

李珠珢熱潮！這超商門市為她改名 全網驚問：店在哪？

韓籍啦啦隊成員「AI女神」李珠珢加盟中職富邦悍將後，在台灣掀起一股旋風，繼先前她逛夜市時，親筆簽名的超商被網友改地標名為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。