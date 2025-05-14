潮流攝影迷快衝！KODAK APPAREL首度來台快閃只限3周

攝影迷肯定很驚喜，柯達底片也出潮牌，來自韓國、延續柯達（KODAK)影像故事的潮流品牌KODAK APPAREL正式登台，即起至6月3日進駐新光三越台北信義新天地A11，展開為期三周快閃店。品牌指出，目前實體店計畫只會有這段期間，有興趣的民眾記得把握時間前往。

KODAK APPAREL由韓國Highlight Brands所經營，靈感源自1888年創立的美國紐約羅徹斯特「柯達膠卷電影檔案館」，延續其逾130年的影像文化底蘊，將底片色調、攝影語彙轉譯為潮流時尚設計。自從在韓國推出以來，即受到年輕世代喜愛，目前已於聖水、明洞與弘大設有旗艦店。

KODAK APPAREL快閃店一角。圖／KODAK APPAREL提供 KODAK APPAREL快閃店呈現復古影像元素。圖／KODAK APPAREL提供

這次在台試水溫，帶來KODAK APPAREL 2025春夏新品——「Mailer 攝影系列」，設計靈感來自影像拍攝現場的工作服，結合攝影師視角下的日常觀察與柯達資料庫中的藝術色彩，將攝影記憶化為每日穿搭。

KODAK APPAREL快閃店有多款球帽選擇。圖／KODAK APPAREL提供 KODAK APPAREL正式登台，即起至6月3日獨家進駐新光三越台北信義新天地A11，展開為期三周快閃店。圖／KODAK APPAREL提供 KODAK APPAREL快閃店呈現柯達標誌性的底片元素。圖／KODAK APPAREL提供

全新主打的復古工裝外套，可自由搭配長褲或短褲，展現不同風格層次；還有以Mailer圖像為主題的棉質帽T與衛衣；延伸支線Mailer Essential則以輕薄材質詮釋夏季工裝風格，主推輕便襯衫單品，並搭配包袋與帽款等配件，提供靈活、實穿的穿搭選擇。

快閃店空間延續柯達經典紅黃配色，融合品牌攝影DNA與戶外風格語彙，打造如同底片曝光般的視覺記憶場域，現場設有專屬影像打卡牆與柯達原廠復古拍貼機等互動裝置，復古情懷給予各世代族群驚喜，並同步推出多項限定優惠與打卡贈禮。

5/12－5/18推出消費即享全館9.5折、任一消費即贈柯達拍貼拍貼體驗（限量，贈完為止）、每日限量送出柯達復古膠捲鑰匙扣。