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TASAKI經典設計烘托璀璨鑽石 設計藏愛意獻給六月新人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴TASAKI LABELLO系列。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI LABELLO系列。圖／TASAKI提供

如果愛有形狀，會是什麼樣子？迎向最浪漫的六月婚禮季節，以珍珠和鑽石聞名的國際珠寶品牌TASAKI，以三款婚禮系列——BRILLANTE、LABELLO、PIACERE——描繪不同愛的樣貌，為新人獻上最璀璨的祝福。

義大利語「輝煌」為名的BRILLANTE系列，是TASAKI經典的婚戒設計之一。Solitaire Round Brilliant鑽戒由精緻細鑽圍繞中央圓形切割主鑽，如星辰般閃耀，在視覺上不僅有放大的效果，火光的交錯綻放出多層次的光暈，使主鑽更加奪目。TASAKI所使用的每一顆鑽石都擁有純淨火光與完美比例，戒圈設計保留優雅弧度，讓光影隨手指微動而流轉。系列設計細節蘊藏TASAKI對情感的細膩詮釋，讓每一次指尖的停留，都是命定瞬間的重現。

PIACERE系列，其名在義大利語意為「喜悅」，獻給相信「簡單即是永恆」的靈魂伴侶。戒指的設計線條俐落純粹，托高的戒台讓人能立刻聚焦單顆鑽石的華麗光彩，讓光芒回歸原點，看似極簡的背後，每一道線條都經過反覆推敲與微調，為的是讓鑽石在任何角度，都能捕捉光線最澄澈的折射。PIACERE以最簡約純粹的珠寶語言，承載深刻的愛，將情感收斂為光，靜靜停在指間。

靈感來自盛放花瓣的LABELLO系列，是以TASAKI獨門18K櫻花金SAKURAGOLD™打造的專屬浪漫。LABELLO戒身散發出晨光般溫潤的粉金光澤，有機線條構成的立體花瓣形狀優雅地環繞主鑽，透過毫釐之間的精準的對稱與弧度美感，將在心底溫柔綻放的愛情幻化為珠寶，成為如愛情本身一樣柔軟而堅定的象徵。

TASAKI經典balance系列，糅合品牌最具代表性的珍珠的柔美與鑽石的璀璨，透過對比的美感，捕捉將愛情中的和諧與平衡。balance duo耳環呈現獨特的現代優雅氣息，是搭配新娘婚紗、見證人生重要時刻、作為婚禮當日的耀眼焦點的首選，甚至更是紀念日、婚後無時不刻陪伴在日常左右的的珍貴象徵。

TASAKI balance duo 18K櫻花金鑽石阿古屋珍珠耳環，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI balance duo 18K櫻花金鑽石阿古屋珍珠耳環，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Solitaire 950鉑金鑽石戒指，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Solitaire 950鉑金鑽石戒指，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI LABELLO系列18K櫻花金鑽石戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI LABELLO系列18K櫻花金鑽石戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Half Eternity 950鉑金鑽石戒指，96,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Half Eternity 950鉑金鑽石戒指，96,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Half Eternity 18K櫻花金鑽石戒指，87,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Half Eternity 18K櫻花金鑽石戒指，87,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance duo 950鉑金鑽石阿古屋珍珠耳環，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI balance duo 950鉑金鑽石阿古屋珍珠耳環，價格店洽。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI BRILLANTE系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI BRILLANTE系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI PIACERE系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI PIACERE系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant 950鉑金鑽石戒指，價格店洽。圖／TASAKI提供
TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant 950鉑金鑽石戒指，價格店洽。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI BRILLANTE系列。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI BRILLANTE系列。圖／TASAKI提供

義大利 鑽石

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