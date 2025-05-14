TASAKI經典設計烘托璀璨鑽石 設計藏愛意獻給六月新人

如果愛有形狀，會是什麼樣子？迎向最浪漫的六月婚禮季節，以珍珠和鑽石聞名的國際珠寶品牌TASAKI，以三款婚禮系列——BRILLANTE、LABELLO、PIACERE——描繪不同愛的樣貌，為新人獻上最璀璨的祝福。

以義大利語「輝煌」為名的BRILLANTE系列，是TASAKI經典的婚戒設計之一。Solitaire Round Brilliant鑽戒由精緻細鑽圍繞中央圓形切割主鑽，如星辰般閃耀，在視覺上不僅有放大的效果，火光的交錯綻放出多層次的光暈，使主鑽更加奪目。TASAKI所使用的每一顆鑽石都擁有純淨火光與完美比例，戒圈設計保留優雅弧度，讓光影隨手指微動而流轉。系列設計細節蘊藏TASAKI對情感的細膩詮釋，讓每一次指尖的停留，都是命定瞬間的重現。

PIACERE系列，其名在義大利語意為「喜悅」，獻給相信「簡單即是永恆」的靈魂伴侶。戒指的設計線條俐落純粹，托高的戒台讓人能立刻聚焦單顆鑽石的華麗光彩，讓光芒回歸原點，看似極簡的背後，每一道線條都經過反覆推敲與微調，為的是讓鑽石在任何角度，都能捕捉光線最澄澈的折射。PIACERE以最簡約純粹的珠寶語言，承載深刻的愛，將情感收斂為光，靜靜停在指間。

靈感來自盛放花瓣的LABELLO系列，是以TASAKI獨門18K櫻花金SAKURAGOLD™打造的專屬浪漫。LABELLO戒身散發出晨光般溫潤的粉金光澤，有機線條構成的立體花瓣形狀優雅地環繞主鑽，透過毫釐之間的精準的對稱與弧度美感，將在心底溫柔綻放的愛情幻化為珠寶，成為如愛情本身一樣柔軟而堅定的象徵。

TASAKI經典balance系列，糅合品牌最具代表性的珍珠的柔美與鑽石的璀璨，透過對比的美感，捕捉將愛情中的和諧與平衡。balance duo耳環呈現獨特的現代優雅氣息，是搭配新娘婚紗、見證人生重要時刻、作為婚禮當日的耀眼焦點的首選，甚至更是紀念日、婚後無時不刻陪伴在日常左右的的珍貴象徵。