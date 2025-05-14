黑白大廚料理最低60元！拉亞攜手愛德華．李 聯名早餐上桌
《黑白大廚》明星主廚愛德華．李（Edward Lee）來台灣了！連鎖早餐「拉亞漢堡」今夏攜手愛德華．李，首度跨海聯名推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」等餐點，讓台灣民眾也能享受到愛德華．李的料理魅力。5月15日起，消費滿額還有機會抽中「美國華盛頓雙人來回機票」，獨享主廚在華盛頓特區的餐廳「SHIA」雙人饗宴。
在《黑白大廚》節目中，愛德華．李憑藉著精湛廚藝與個人魅力，擄獲許多粉絲的心。過去他曾擔任美國白宮國賓晚宴客座主廚，並以《Buttermilk Graffiti》一書拿下堪稱料理界奧斯卡的James Beard Award大獎。對他而言，料理不該只存在高級餐廳，而是要能融入日常。因此本次攜手拉亞漢堡，即是融合台、美、韓三地的飲食文化，打造出、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」。
「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」是以韓式拌飯為靈感，將新鮮蔬菜、特製辣醬、醃製牛肉與滑嫩煎蛋包進米堡，可以享受到道地韓式風味，每份115元。另款「Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」，則是結合韓式牛五花肉與經典芝加哥堡，濃郁的主廚特調醬料與肉汁，也帶來層層堆疊的風味，每份109元。
除此之外，還有主廚特調醬汁搭配香嫩烤肉、白飯與清脆蔬菜的「主廚醬選×韓式烤肉拌飯」，滋味甜鹹交織，每份160元。「主廚醬選×韓式辣炒年糕」則是將軟彈年糕裹上主廚特調醬汁，具有甜辣交錯的迷人個性，每份60元。愛德華．李也為拉亞漢堡獨家研發「醬大叔拌拌醬」，可搭配米飯、麵條、肉類或蔬菜，預計於6月於拉亞漢堡獨家上市。
本次聯名活動自5月15日至8月6日期間舉行，為慶祝新品上市與首度聯名，為慶祝首次聯名，凡於5月15日起至8月6日下載 Laya NOW APP，單筆線上支付消費滿200元（其中包含任一款愛德華聯名餐點），就有機會抽中「美國華盛頓雙人來回機票」，並可至愛德華．李主廚於華盛頓特區開設的現代韓式精緻料理餐廳「SHIA」，享受雙人饗宴。
此外，5月15日起，foodpanda將獨家推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」，凡點購新品搭配套餐，即可享75折優惠；Uber Eats則從5月15日起獨家販售「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」，加購新品套餐亦可享8折優惠。
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