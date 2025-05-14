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黑白大廚料理最低60元！拉亞攜手愛德華．李 聯名早餐上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
《黑白大廚》明星主廚愛德華．李，攜手拉亞漢堡推出多款新品。記者陳睿中／攝影
《黑白大廚》明星主廚愛德華．李，攜手拉亞漢堡推出多款新品。記者陳睿中／攝影

《黑白大廚》明星主廚愛德華．李（Edward Lee）來台灣了！連鎖早餐「拉亞漢堡」今夏攜手愛德華．李，首度跨海聯名推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」等餐點，讓台灣民眾也能享受到愛德華．李的料理魅力。5月15日起，消費滿額還有機會抽中「美國華盛頓雙人來回機票」，獨享主廚在華盛頓特區的餐廳「SHIA」雙人饗宴。

在《黑白大廚》節目中，愛德華．李憑藉著精湛廚藝與個人魅力，擄獲許多粉絲的心。過去他曾擔任美國白宮國賓晚宴客座主廚，並以《Buttermilk Graffiti》一書拿下堪稱料理界奧斯卡的James Beard Award大獎。對他而言，料理不該只存在高級餐廳，而是要能融入日常。因此本次攜手拉亞漢堡，即是融合台、美、韓三地的飲食文化，打造出、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」。

「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」是以韓式拌飯為靈感，將新鮮蔬菜、特製辣醬、醃製牛肉與滑嫩煎蛋包進米堡，可以享受到道地韓式風味，每份115元。另款「Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」，則是結合韓式牛五花肉與經典芝加哥堡，濃郁的主廚特調醬料與肉汁，也帶來層層堆疊的風味，每份109元。

除此之外，還有主廚特調醬汁搭配香嫩烤肉、白飯與清脆蔬菜的「主廚醬選×韓式烤肉拌飯」，滋味甜鹹交織，每份160元。「主廚醬選×韓式辣炒年糕」則是將軟彈年糕裹上主廚特調醬汁，具有甜辣交錯的迷人個性，每份60元。愛德華．李也為拉亞漢堡獨家研發「醬大叔拌拌醬」，可搭配米飯、麵條、肉類或蔬菜，預計於6月於拉亞漢堡獨家上市。

本次聯名活動自5月15日至8月6日期間舉行，為慶祝新品上市與首度聯名，為慶祝首次聯名，凡於5月15日起至8月6日下載 Laya NOW APP，單筆線上支付消費滿200元（其中包含任一款愛德華聯名餐點），就有機會抽中「美國華盛頓雙人來回機票」，並可至愛德華．李主廚於華盛頓特區開設的現代韓式精緻料理餐廳「SHIA」，享受雙人饗宴。

此外，5月15日起，foodpanda將獨家推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」，凡點購新品搭配套餐，即可享75折優惠；Uber Eats則從5月15日起獨家販售「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」，加購新品套餐亦可享8折優惠。

「Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」，每份109元。記者陳睿中／攝影
「Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」，每份109元。記者陳睿中／攝影
「拉亞漢堡」攜手愛德華．李聯名推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」等餐點。記者陳睿中／攝影
「拉亞漢堡」攜手愛德華．李聯名推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」等餐點。記者陳睿中／攝影
「Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」，每份109元。記者陳睿中／攝影
「Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」，每份109元。記者陳睿中／攝影
「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」是以韓式拌飯為靈感，每份115元。記者陳睿中／攝影
「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」是以韓式拌飯為靈感，每份115元。記者陳睿中／攝影
「拉亞漢堡」攜手愛德華．李聯名推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」等餐點。記者陳睿中／攝影
「拉亞漢堡」攜手愛德華．李聯名推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」、「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」等餐點。記者陳睿中／攝影
拉亞漢堡執行長徐沛源（圖左）、愛德華．李共同攜手，打造一系列聯名餐點。記者陳睿中／攝影
拉亞漢堡執行長徐沛源（圖左）、愛德華．李共同攜手，打造一系列聯名餐點。記者陳睿中／攝影

料理 芝加哥 華盛頓

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