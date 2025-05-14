你吃過幾家？ 米其林5月新入選5間台北、台中餐廳

《米其林指南》今（14日）公佈5家位於台北與台中的5月新入選餐廳，分別是台北的日式割烹料理餐廳「AJIMI」、法料餐廳「Lin」、創新菜餐廳「Yuu」，以及台中粵菜餐廳「明娟樓」與「山与」。

無菜單料理「AJIMI」源自福岡米其林一星割烹料理名店「AJIMI割烹味美」，供應融入台灣時令的精緻割烹料理，是品牌首次踏出日本，在海外開設分店。米其林評審員特別推薦「烤味噌烏魚子」，「賣相雖簡單，一口咬下卻是外脆內軟、鮮香洋溢。」

法料餐廳「Lin」以傳統法式料理為主軸，Chef Lin 「堅持」 以最高標準呈現每一道料理。米其林評審員特別推薦加點傳統柑橘可麗餅，「廚師會在席前現場製作，可麗餅煮至軟嫩，同時保有柑橘香氣，為用餐體驗畫下完美句號。」

創新菜餐廳「Yuu」主廚曾在日本深造多年，運用直火方式呈現創意料理。米其林評審員特別推薦牛肉料理，「招牌牛肉的產地包括美國、澳洲、日本的佐賀和近江，經過主廚的巧手匠心，展現出各自的風味和特色。」

粵菜餐廳「明娟樓」位於台中勤美洲際酒店2樓，餐廳命名受到宋代著名詩人蘇軾《水調歌頭》詩詞啟發，使用源自在地的永續食材呈現高雅粤菜。米其林評審員特別推薦每日限量供應的「烏龍茶香蜜汁叉燒」，「不僅有麥芽糖的香甜，還滲出蜂蜜鳳梨醬的果香。」此外，「濃椰芋香西米露」也受到米其林評審員青睞。

星野餐飲集團新品牌中餐廳「 山与 」，採獨棟式建築，占地逾300坪，提供全包廂用餐環境，每間包廂可分別接待2人至20人。餐廳提供4種不同價位的套餐，依照時節變化，每季更新，包含經典手路菜、創意料理，還有以日本花菇、澳洲八頭乾鮑等珍貴食材入菜的菜色。

◎《米其林指南》2025年5月新入選餐廳 ．AJIMI：台北市大安區四維路52巷19弄5號。電話：02-2703-1881 ．Lin：台北市大安區仁愛路四段300巷25弄6號。電話：02-2368-7868 ．Yuu：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄15號。電話：02-2711-2080 ．明娟樓：台中市西區館前路77號2樓 （勤美洲際酒店）。電話：04-2324-6324 ．山与：台中市西屯區惠來路一段88號。電話：04-2251-5208