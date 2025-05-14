韓籍啦啦隊成員「AI女神」李珠珢加盟中職富邦悍將後，在台灣掀起一股旋風，繼先前她逛夜市時，親筆簽名的超商被網友改地標名為「李珠珢簽名店」後，又有網友眼尖發現，富邦悍將新莊主場旁的全家便利商店門市，悄悄換上「李珠珢限定店」的招牌，再度掀起網路熱議。

年僅20歲的李珠珢，加入職棒應援啦啦隊的年資不到兩年，但憑藉著有如「AI」生成般的精緻五官，加上魔鬼般好身材，以一段「三振舞」影片爆紅，迅速在台韓兩地擄獲大批球迷。

而李珠珢在與富邦育樂簽下全經紀約後，在台的廣告代言也陸續推出，先前替全家便利商店代言瓶裝水廣告時，還趁著逛台北臨江街夜市的機會，在全家通和店的廣告海報簽下自己的名字，後來不僅成為粉絲朝聖景點，連店家Google地圖都被改名，在後面加上了「李珠珢簽名店」。