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達美直飛西雅圖開航一周年 來回機票只要2.1萬元起
達美航空台北每日直飛西雅圖航線開航一周年，即日起至本月底，凡透過指定旅行社購買「台北往返美國來回機票」並於年底前出發，即可享85折起的超值優惠，台北-西雅圖來回最低只要2萬1842元起。
達美航空去年宣布開航台北-西雅圖直飛航班，每日早去晚回的航班時刻，搭配美國國內綿密的航網，當天即可便利地銜接至亞特蘭大、拉斯維加斯、波特蘭、鳳凰城、波士頓、達拉斯、邁阿密等美國各大熱門航點，為國人提供更多元的航班選擇。
達美航空台北-西雅圖航線採用新一代空中巴士A350-900機型執飛，擁有超寬機身、高效能加濕系統與先進靜音技術，為旅客打造更舒適的長程飛行體驗。機上配備套房式「達美至臻商務艙」、「達美尊尚客艙」、「達美優悅經濟艙」及經濟艙，共三種客艙、四種座椅設計，滿足旅客的多樣化需求。
歡慶開航週年，達美航空推出優惠票價，即日起至本月底，凡透過指定旅行社購買「台北往返美國來回機票」並於年底前出發，即可享八五折起的超值優惠，台北-西雅圖來回最低只要2萬1842元起，經由西雅圖輕鬆轉機前往拉斯維加斯來回也只要2萬5287元起。
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