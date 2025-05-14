長榮航7月起升級機上Wi-Fi 會員全程免費使用

長榮航空今天說，7月起升級機上免費Wi-Fi，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員都可以使用上網服務，今年7月到9月則推出體驗活動，讓所有搭乘特定機型的旅客都可以使用。

長榮航空先是針對所有旅客（包括會員及非會員）推出暑期限時活動，自今年7月1日至9月30日止，所有搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用全艙等免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。

機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」推廣期過後，長榮航空表示，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，亦可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務。

長榮航空說，旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容，升級服務已於今年陸續上線，預計將於2026年初全面提供。