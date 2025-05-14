蕭邦經典心形圖騰滑動鑽石 為520獻上愛的告白

迎接充滿愛的520網路情人節，蕭邦（Chopard）以品牌最標誌的心形符號，與獨家的滑動鑽石，透過精湛工藝詮釋每一段動人情感：經典Happy Hearts系列以心形與滑動鑽石交織愛的軌跡；Happy Hearts Wings系列以蝴蝶翅翼演繹自由靈魂與深情悸動；而富有運動精神的Happy Sport系列，則將活力與優雅完美融合，成為現代女性自由追愛的最佳注解。三大系列各具風格，為每段情感獻上最閃耀的禮讚。

經典Happy Hearts系列，自2009年問世以來，便以標誌性的滑動鑽石結合品牌聯合總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）摯愛的心形圖案，多年來儼然品牌最具代表性的情感符碼，象徵深情、純粹與無私。採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑄造，Happy Hearts的心形意象透過從孔雀石、白色珍珠母貝、大溪地珍珠母貝、縞瑪瑙、玉髓到璀璨鑽石與心形蛋白石等各式寶石不斷重新詮釋，持續演繹愛的經典，勾勒出一幅幅專屬於愛的溫柔軌跡。