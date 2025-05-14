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蕭邦經典心形圖騰滑動鑽石 為520獻上愛的告白

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
模特兒配戴Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供

迎接充滿愛的520網路情人節，蕭邦（Chopard）以品牌最標誌的心形符號，與獨家的滑動鑽石，透過精湛工藝詮釋每一段動人情感：經典Happy Hearts系列以心形與滑動鑽石交織愛的軌跡；Happy Hearts Wings系列以蝴蝶翅翼演繹自由靈魂與深情悸動；而富有運動精神的Happy Sport系列，則將活力與優雅完美融合，成為現代女性自由追愛的最佳注解。三大系列各具風格，為每段情感獻上最閃耀的禮讚。

經典Happy Hearts系列，自2009年問世以來，便以標誌性的滑動鑽石結合品牌聯合總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）摯愛的心形圖案，多年來儼然品牌最具代表性的情感符碼，象徵深情、純粹與無私。採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑄造，Happy Hearts的心形意象透過從孔雀石、白色珍珠母貝、大溪地珍珠母貝、縞瑪瑙、玉髓到璀璨鑽石與心形蛋白石等各式寶石不斷重新詮釋，持續演繹愛的經典，勾勒出一幅幅專屬於愛的溫柔軌跡。

以蝴蝶為靈感的Happy Hearts Wings系列，涵蓋項鍊、手鐲、耳環與戒指，進一步將愛心化作蝶翼，以兩顆心形巧妙構成蝴蝶翅膀，中央一顆滑動鑽石悄然舞動，象徵愛的悸動與自由靈魂的躍動。蝴蝶所代表的不僅是蛻變與希望，更寓意著蕭邦所信奉的「微小之愛，亦能成就非凡」信念，是將心意化為珠寶、獻上蛻變與自由的告白首選。而融會滑動鑽石、愛心圖騰的Happy Sport系列腕表，則在表盤上匯聚滑動鑽石和心形圖騰，自由旋舞，交織成一場華麗的愛之舞曲。

Happy Hearts Wings系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，11萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，11萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，14萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，14萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，14萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，14萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，83,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，83,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，94,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，94,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，精鋼材表殼，配3顆滑動鑽石、1顆18K白金滑動紅色心形、1顆18K白金鑲鑽滑動心形鑽石，27萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，精鋼材表殼，配3顆滑動鑽石、1顆18K白金滑動紅色心形、1顆18K白金鑲鑽滑動心形鑽石，27萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，13萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，13萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，12萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與滑動鑽石，12萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與精鋼、白色珍珠母貝表盤配3顆滑動鑽石、1顆滑動鑲鑽愛心、1顆滑動白色珍珠母貝愛心，38萬元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與精鋼、白色珍珠母貝表盤配3顆滑動鑽石、1顆滑動鑲鑽愛心、1顆滑動白色珍珠母貝愛心，38萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，14萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，14萬1,000元。圖／蕭邦提供

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