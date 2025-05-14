快訊

藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

聽新聞
0:00 / 0:00

充滿度假氣息的法式印花和藤編小物 跟Dior優雅度假去

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2025早秋Dioriviera膠囊系列。圖／Dior提供
2025早秋Dioriviera膠囊系列。圖／Dior提供

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心打造的Dioriviera膠囊系列向來是針對夢想旅行打造的服裝與配件。2025早秋系列中，Maria Grazia Chiuri延續代誌性的Toile de Jouy Sauvage動物寓言圖案，這款經典Dior印花圖騰披上迷人的青綠色與粉色調，呈現精緻優雅的新風貌。而全新的Toile de Jouy Palms圖騰則描繪出一片生氣盎然的叢林景致，點綴於一系列絲質洋裝、裙裝、襯衫、上衣及配飾之上，亦延伸至沙龍裙、斗篷及浴巾。

代表性的印花圖騰一路蔓生於經典如Lady D-Lite與Dior Book Tote托特包款上，同時為時裝系列注入清新自然的靈動氣息。D-way與Dioract平底涼鞋兼具舒適與現代感，而D-Sand涼鞋則推出三種尺寸，並以垂墜趣味吊飾增添別緻風格。同樣延續此設計理念，Dior Lucky運動鞋散發明亮夏日的女性魅力。

作為度假造型的點睛之筆， D-Bobby草編帽提供兩款專屬配色，為經典輪廓增添迷人色彩，而Teddy-D帽款則以雙色拉菲草為基底，飾以皮革繫帶與活潑造型的海洋生物吊飾。Dior Cabinet d'Été飾品則呈現迷人的動物造型，而包包裝飾配件則展現Toile de Jouy Sauvage圖案中的異域動物形象。

Dioriviera Lady D-Lite蔚藍色與白色Toile de Jouy Palm法式印花圖騰刺繡小型提包，16萬5,000元。圖／Dior提供
Dioriviera Lady D-Lite蔚藍色與白色Toile de Jouy Palm法式印花圖騰刺繡小型提包，16萬5,000元。圖／Dior提供
Dioriviera D-Ocean附MIZAH淺棕色緞帶飾編織遮陽帽，30,000元。圖／Dior提供
Dioriviera D-Ocean附MIZAH淺棕色緞帶飾編織遮陽帽，30,000元。圖／Dior提供
Dior Lucky白色緞面休閒鞋，29,000元。圖／Dior提供
Dior Lucky白色緞面休閒鞋，29,000元。圖／Dior提供
Dioriviera金屬飾黑色與白色編織手環，17,500元。圖／Dior提供
Dioriviera金屬飾黑色與白色編織手環，17,500元。圖／Dior提供
Dioriviera柳條編織長頸鹿造型吊飾，27,500元。圖／Dior提供
Dioriviera柳條編織長頸鹿造型吊飾，27,500元。圖／Dior提供
Dioriviera Nolita浮雕與金屬墜飾黑色籐格紋小型提包，14萬元。圖／Dior提供
Dioriviera Nolita浮雕與金屬墜飾黑色籐格紋小型提包，14萬元。圖／Dior提供
Dioriviera金屬墜飾Tribales珍珠耳環，19,500元。圖／Dior提供
Dioriviera金屬墜飾Tribales珍珠耳環，19,500元。圖／Dior提供
Dioriviera Book Tote白色與深藍色Toile de Jouy Palm法式印花圖騰刺繡中型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供
Dioriviera Book Tote白色與深藍色Toile de Jouy Palm法式印花圖騰刺繡中型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供
D-Way 土耳其藍刺繡厚底涼鞋，33,000元。圖／Dior提供
D-Way 土耳其藍刺繡厚底涼鞋，33,000元。圖／Dior提供
Dioriviera Nolita亞麻立體編織小型提包，24萬元。圖／Dior提供
Dioriviera Nolita亞麻立體編織小型提包，24萬元。圖／Dior提供
Dioriviera Nolita浮雕與金屬墜飾白色小羊皮小型提包，22萬5,000元。圖／Dior提供
Dioriviera Nolita浮雕與金屬墜飾白色小羊皮小型提包，22萬5,000元。圖／Dior提供
2025早秋Dioriviera膠囊系列。圖／Dior提供
2025早秋Dioriviera膠囊系列。圖／Dior提供
Dioriviera柳條編織大象造型吊飾，27,500元。圖／Dior提供
Dioriviera柳條編織大象造型吊飾，27,500元。圖／Dior提供

Dior 動物 配件

延伸閱讀

最帥蝙蝠俠羅伯派汀森 示範今秋型男經典衣櫥穿搭變化

這群人「木星」轉戰開「木星小宇宙」咖啡廳了！5/12起試營運「飲品買1送1」，還有水晶小物8折

南法夢幻天色下 Diorexquis高級珠寶極致工藝流轉四季

最潮親子裝！周杰倫和媽媽葉惠美一起DIOR上身

相關新聞

蕭邦經典心形圖騰滑動鑽石 為520獻上愛的告白

迎接充滿愛的520網路情人節，蕭邦（Chopard）以品牌最標誌的心形符號，與獨家的滑動鑽石，透過精湛工藝詮釋每一段動人...

犢牛白蘆筍櫻餅上桌！米其林1星NOBUO新菜一口嚐盡春光

米其林一星法料餐廳「NOBUO」，推出全新春夏季節菜單。名廚李信男（Nobu Lee）這一季捨棄厚重醬汁，以鹽作為調味主...

充滿度假氣息的法式印花和藤編小物 跟Dior優雅度假去

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心打造的Dioriviera膠囊系列向來是針對夢想旅行打造的...

不只衛生紙！好市多這款自有品牌神物爆紅 會員讚：冷凍不會破

美式賣場好市多（Costco）自有品牌科克蘭好物不斷，近來一款保鮮袋爆紅，引發會員搶購。會員們分享，這款保鮮袋有出容量4...

913茶王變啤酒？臺虎攜手天仁茗茶打造茶控專屬微醺飲

當熟悉的茶香遇上啤酒的微醺驚喜，會激盪出什麼樣的火花？臺虎精釀首度攜手台灣在地茶品牌天仁茗茶，推出兩款聯名限定啤酒「91...

旅行箱新貨報到 RIMOWA限量版帶來80年代復古高彩

對於有歷史底蘊的品牌來說，品牌檔案庫就是最珍貴的歷史資源。 RIMOWA最近推出的限量版Holiday Case手提箱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。