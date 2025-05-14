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充滿度假氣息的法式印花和藤編小物 跟Dior優雅度假去
Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心打造的Dioriviera膠囊系列向來是針對夢想旅行打造的服裝與配件。2025早秋系列中，Maria Grazia Chiuri延續代誌性的Toile de Jouy Sauvage動物寓言圖案，這款經典Dior印花圖騰披上迷人的青綠色與粉色調，呈現精緻優雅的新風貌。而全新的Toile de Jouy Palms圖騰則描繪出一片生氣盎然的叢林景致，點綴於一系列絲質洋裝、裙裝、襯衫、上衣及配飾之上，亦延伸至沙龍裙、斗篷及浴巾。
代表性的印花圖騰一路蔓生於經典如Lady D-Lite與Dior Book Tote托特包款上，同時為時裝系列注入清新自然的靈動氣息。D-way與Dioract平底涼鞋兼具舒適與現代感，而D-Sand涼鞋則推出三種尺寸，並以垂墜趣味吊飾增添別緻風格。同樣延續此設計理念，Dior Lucky運動鞋散發明亮夏日的女性魅力。
作為度假造型的點睛之筆， D-Bobby草編帽提供兩款專屬配色，為經典輪廓增添迷人色彩，而Teddy-D帽款則以雙色拉菲草為基底，飾以皮革繫帶與活潑造型的海洋生物吊飾。Dior Cabinet d'Été飾品則呈現迷人的動物造型，而包包裝飾配件則展現Toile de Jouy Sauvage圖案中的異域動物形象。
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