不只衛生紙！好市多這款自有品牌神物爆紅 會員讚：冷凍不會破

美式賣場好市多（Costco）自有品牌科克蘭好物不斷，近來一款保鮮袋爆紅，引發會員搶購。會員們分享，這款保鮮袋有出容量4.5L，拿來分裝食材超方便，有會員用來裝滷肉豬腳，還有吃減脂餐魚肉、雞胸肉分裝很適合，重點是密封口很緊，不用擔心外漏，材質厚冷凍不會破，銅板價一個2元，比保鮮膜還好用，大獲會員們好評，還有人要團購，大家都說，以後除了衛生紙又多一項必買品。

有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，大推好市多科克蘭保鮮袋！她說，因為媽媽常會煮滷肉豬腳讓她分裝帶到北部吃，聽說這款保鮮袋口碑不錯讓她幫買，真的很不錯。現在32入6盒才469元，一個才2.4元。因為自己吃減脂餐，都拿來分裝魚肉、雞胸肉，好市多量雖然大，但一次買再分裝冷凍慢慢吃真的比較划算。而且這款保鮮袋容量夠大，袋口密封度也很好，可直接放冷凍庫裡，儲存煮太多的食物也很方便。

這款保鮮袋好用度獲會員迴響。大家對它的4.5L超激賞，有人說，一個袋子就可裝完6袋的雞胸肉，超省。也有網友說，可直接在袋子裡面調味很方便，拿來醃東西或做蛋沙拉都很好用。也有人說，這款的夾鏈做的很寬，密封度很夠，「自從用過後都只用這牌的了。」

網友們還分享，這款保鮮袋超適合用來打包食物，外出用餐也會隨身帶這款保鮮袋打包剩菜。還有人說，一個才2.4元很便宜，比用保鮮膜方便，「不用鍋子碗盤冰在冰箱省很多空間。」也有網友建議，開餐廳可以用這款袋子，容量大又不容易破。