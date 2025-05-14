快訊

氣象署證實國家級警報出錯 震央誤判「台東變嘉義」原因曝

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

913茶王變啤酒？臺虎攜手天仁茗茶打造茶控專屬微醺飲

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
臺虎精釀✕天仁茗茶聯名登場，一場茶香與酒韻交融的風味共演。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎精釀✕天仁茗茶聯名登場，一場茶香與酒韻交融的風味共演。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當熟悉的茶香遇上啤酒的微醺驚喜，會激盪出什麼樣的火花？臺虎精釀首度攜手台灣在地茶品牌天仁茗茶，推出兩款聯名限定啤酒「913 茶王冬瓜烏龍啤酒」與「金橙綠茶啤酒」，以茶飲風味為靈感，轉化為可細細品飲的茶酒新作，即日起於全家便利商店限量販售。

臺虎與天仁此次合作，不只是品牌跨界，更是味覺記憶的延伸。從選茶、萃茶到釀酒，每一步都講究工序與平衡，將日常茶飲轉化為層次豐富、香氣分明的啤酒作品，為茶香控與啤酒迷開闢全新風味體驗。

「913 茶王冬瓜烏龍啤酒」選用天仁茗茶經典之作「913茶王」，融合茶湯、冬瓜糖與酒體，打造出風味平衡、香氣清晰、飲感輕盈的酒款。「金橙綠茶啤酒」以綠茶為主體，融合金桔的清酸與柳橙的果香，再搭配艾爾啤酒的氣泡結構，帶來層次分明、陽光感十足的飲感，將熟悉的手搖味道，經過釀造轉化後，成為能被細細品飲的茶酒風味。

茶與酒，兩個看似不同的世界，在這次聯名中找到了交集。臺虎的創意結合天仁對茶的深厚理解，打造出兼具在地文化與新鮮風味的代表作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎 ✕天仁金橙綠茶啤酒，酒精濃度5％，每罐容量500毫升，建議售價109元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎 ✕天仁金橙綠茶啤酒，酒精濃度5％，每罐容量500毫升，建議售價109元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎✕天仁913茶王冬瓜烏龍啤酒，酒精濃度4.5％，每罐容量500毫升，建議售價109元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎✕天仁913茶王冬瓜烏龍啤酒，酒精濃度4.5％，每罐容量500毫升，建議售價109元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌

延伸閱讀

住宅政策畫大餅？ 何不提院版財劃法

三商巧福、鮮五丼、拿坡里母親節優惠登場 炸雞啤酒推超殺價

台南啤酒世界奪金！台風造酒讓台灣精釀揚名國際

MLB／奪大聯盟首勝享受啤酒浴 佐佐木朗希：這一勝難以忘懷

相關新聞

913茶王變啤酒？臺虎攜手天仁茗茶打造茶控專屬微醺飲

當熟悉的茶香遇上啤酒的微醺驚喜，會激盪出什麼樣的火花？臺虎精釀首度攜手台灣在地茶品牌天仁茗茶，推出兩款聯名限定啤酒「91...

旅行箱新貨報到 RIMOWA限量版帶來80年代復古高彩

對於有歷史底蘊的品牌來說，品牌檔案庫就是最珍貴的歷史資源。 RIMOWA最近推出的限量版Holiday Case手提箱，...

廣角鏡／南寮親子沙灘開放戲水 新增設施迎賓

天氣逐漸轉熱，新竹市南寮旅客服務中心打造的親子沙灘5月起開放，戶外有沙坑及戲水池，吸引親子免費入場遊戲。旅服中心今年也新...

有行旅／南庄泰雅祕境 體驗慢生活

走進榮獲國際慢城認證的苗栗南庄，跟著有行旅體驗山城慢生活，探訪匠心工藝與美饌之旅。將帶領旅人深入泰雅祕境石壁部落，親手體...

Gap 2025夏季系列來了 帶來加州品牌DÔEN聯名系列

夏日衣櫥準備換新，Gap 2025夏季系列為今夏打造四大亮點，並攜手攜手加州生活風格品牌DÔEN帶來全新聯名系列，來看G...

插旗101！米蘭百年傳奇「COVA」 下午茶、巧克力必吃

來自義大利米蘭的百年甜點品牌「COVA」，將於5月14日起於台北101購物中心4樓正式開幕。店內將供應經典的Sacher...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。