913茶王變啤酒？臺虎攜手天仁茗茶打造茶控專屬微醺飲

當熟悉的茶香遇上啤酒的微醺驚喜，會激盪出什麼樣的火花？臺虎精釀首度攜手台灣在地茶品牌天仁茗茶，推出兩款聯名限定啤酒「913 茶王冬瓜烏龍啤酒」與「金橙綠茶啤酒」，以茶飲風味為靈感，轉化為可細細品飲的茶酒新作，即日起於全家便利商店限量販售。

臺虎與天仁此次合作，不只是品牌跨界，更是味覺記憶的延伸。從選茶、萃茶到釀酒，每一步都講究工序與平衡，將日常茶飲轉化為層次豐富、香氣分明的啤酒作品，為茶香控與啤酒迷開闢全新風味體驗。

「913 茶王冬瓜烏龍啤酒」選用天仁茗茶經典之作「913茶王」，融合茶湯、冬瓜糖與酒體，打造出風味平衡、香氣清晰、飲感輕盈的酒款。「金橙綠茶啤酒」以綠茶為主體，融合金桔的清酸與柳橙的果香，再搭配艾爾啤酒的氣泡結構，帶來層次分明、陽光感十足的飲感，將熟悉的手搖味道，經過釀造轉化後，成為能被細細品飲的茶酒風味。

茶與酒，兩個看似不同的世界，在這次聯名中找到了交集。臺虎的創意結合天仁對茶的深厚理解，打造出兼具在地文化與新鮮風味的代表作。