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旅行箱新貨報到 RIMOWA限量版帶來80年代復古高彩

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
RIMOWA以品牌檔案庫為靈感，推出充滿80年代風格的限量版Holiday Case手提箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA以品牌檔案庫為靈感，推出充滿80年代風格的限量版Holiday Case手提箱。圖／RIMOWA提供

對於有歷史底蘊的品牌來說，品牌檔案庫就是最珍貴的歷史資源。 RIMOWA最近推出的限量版Holiday Case手提箱，便是在檔案庫中找到靈感，源於品牌於1988年設計的一款「年輕人的行李箱」，透過藍色、黃色、紅色高彩色調，喚起了80年代懷舊與充滿活力的氣息。

RIMOWA Holiday Case手提箱，重新詮釋RIMOWA邁入1980年代設計風格，當時以霓虹亮色與明亮色調為流行趨勢，為現代旅行者帶來兼具復古魅力與現代功能性的作品，並喚起了懷舊與冒險的情感。

RIMOWA以品牌檔案庫為靈感，推出充滿80年代風格的限量版Holiday Case手提箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA以品牌檔案庫為靈感，推出充滿80年代風格的限量版Holiday Case手提箱。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Holiday Case手提箱，39,900元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Holiday Case手提箱，39,900元。圖／RIMOWA提供

Holiday Case手提箱的尺寸接近登機箱，採用聚碳酸酯製成，結合了Original系列鎖和框架的耐用性，配有可調節肩帶，方便攜帶。其內部搭配與外殼顏色匹配的襯裡、白色網狀隔板和固定帶。藍色、黃色或紅色的RIMOWA Holiday Case手提箱已於全台RIMOWA專門店限量發售。

Samsonite與BOSS的最新聯名

BOSS x Samsonite再度聯手打造限量鋁製行李箱LITE-BOX ALU。圖／Samsonite提供
BOSS x Samsonite再度聯手打造限量鋁製行李箱LITE-BOX ALU。圖／Samsonite提供

看完高飽和色彩後，Samsonite與BOSS的最新聯名則呈現都會感的質感銀。兩者繼2023年底首度合作推出黑色鋁製行李箱後，這次再度攜手推出聯名系列第二彈，帶來全新銀色鋁鎂合金行李箱LITE-BOX ALU。

LITE-BOX ALU以鋁鎂合金製成搭配上獨家聯名BOSS｜Samsonite品牌Logo，外殼以BOSS標誌性單色字紋圖騰作為設計語言，內襯延續BOSS經典的駝色主調，並帶有醒目的BOSS品牌Logo，LITE-BOX ALU系列共推出三種尺寸，包含登機箱、28吋行李箱與TRUNK行李箱。

Samsonite與BOSS的最新聯名，限量鋁製行李箱LITE-BOX ALU提供三種箱型選擇。圖／Samsonite提供
Samsonite與BOSS的最新聯名，限量鋁製行李箱LITE-BOX ALU提供三種箱型選擇。圖／Samsonite提供

TUMI 2025年度新款品牌迄今最輕的硬殼行李箱

TUMI 2025年度新款19Degree Lite系列，全球品牌大使也是F1 McLaren車隊賽車手Lando Norris演繹。圖／TUMI提供
TUMI 2025年度新款19Degree Lite系列，全球品牌大使也是F1 McLaren車隊賽車手Lando Norris演繹。圖／TUMI提供

TUMI 2025年度新款19 Degree Lite系列，這也是TUMI迄今為止最輕盈的硬殼行李箱系列，透過高韌性的Tegris®箱體材質到低密度鎂合金伸縮拉桿，從靈活雙輪到輕量拉鍊，目標為提供更輕盈無負擔的旅行體驗。

19 Degree Lite系列共推出四款行李箱，包括長程與短程托運行李箱、國際與洲際登機箱，提供胭脂紅、鈦金灰、石墨黑三款經典色，以及琥珀橘與電光藍兩款季節限定色。

TUMI 2025年度新款19Degree Lite系列，德國時尚企業家Xenia Adonis詮釋。圖／TUMI提供
TUMI 2025年度新款19Degree Lite系列，德國時尚企業家Xenia Adonis詮釋。圖／TUMI提供

品牌 行李箱

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