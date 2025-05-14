有行旅／南庄泰雅祕境 體驗慢生活

走進榮獲國際慢城認證的苗栗南庄，跟著有行旅體驗山城慢生活，探訪匠心工藝與美饌之旅。將帶領旅人深入泰雅祕境石壁部落，親手體驗苧麻染織技藝，走訪賴唐鴉家庭美術館，見學木雕、陶藝與手工釀醋，感受職人匠心。夜宿靜謐山林中的格拉斯行館，美食饗宴則於「KAORI Dining料理工作室」享用私廚料理，並於景觀餐廳「山行玫瑰」品味午間盛宴。

有行旅企業家山居歲月系列「慢程 南庄」三天二夜旅程，六月十八日至六月廿日。一對一行程說明會，報名請洽02-8643-3926、8643-3543，或瀏覽有行旅官網