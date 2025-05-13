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Gap 2025夏季系列來了 帶來加州品牌DÔEN聯名系列

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Gap攜手加州生活風格品牌DÔEN推出聯名系列。圖／Gap提供
Gap攜手加州生活風格品牌DÔEN推出聯名系列。圖／Gap提供

夏日衣櫥準備換新，Gap 2025夏季系列為今夏打造四大亮點，並攜手攜手加州生活風格品牌DÔEN帶來全新聯名系列，來看Gap為喜歡美式休閒穿搭的族群準備了哪些新鮮貨吧。

Gap 2025夏季系列，以品牌經典的美式休閒為基底，注入更多活力色彩與復古圖騰，打造四大穿搭亮點。「輕機能系列」：主打防曬、涼感等機能特色，兼具外型與實穿性，適合戶外活動或旅行穿搭。「Logo T系列」：經典Logo T全面升級，搭配鮮明配色與版型設計，展現青春休閒風格。「美式丹寧與混搭靈感」：從洗舊丹寧、Oversized輪廓到層次感，延續Gap擅長的日常舒適穿搭，注入更多個人態度。

「DÔEN聯名系列」：作為系列亮點之一，Gap攜手加州生活風格品牌DÔEN，以加州復古風為靈感，融合女性柔美與美式精神，推出多款女裝與童裝單品，將於5月15日起於Gap統一時代百貨台北門市、南港Lalaport門市與官方網路商店同步販售。

Gap 2025夏季系列。圖／Gap提供
Gap 2025夏季系列。圖／Gap提供
Gap 2025夏季系列。圖／Gap提供
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Gap攜手加州生活風格品牌DÔEN推出聯名系列。圖／Gap提供
Gap攜手加州生活風格品牌DÔEN推出聯名系列。圖／Gap提供
Gap攜手加州生活風格品牌DÔEN推出聯名系列。圖／Gap提供
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Gap 2025夏季系列。圖／Gap提供
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