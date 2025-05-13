插旗101！米蘭百年傳奇「COVA」 下午茶、巧克力必吃

來自義大利米蘭的百年甜點品牌「COVA」，將於5月14日起於台北101購物中心4樓正式開幕。店內將供應經典的Sacher、Mango Mimosa等蛋糕，還有潘那朵尼等多種品項。同時店內並設有座位區，讓民眾可以輕鬆享受咖啡、三明治、沙拉盤、義式冰淇淋等甜鹹餐點，感受道地的義式美學。

「COVA」自1817年由安東尼奧・科瓦（Antonio Cova）創立，最初座落於米蘭史卡拉歌劇院旁，店內以高品質的甜點、咖啡著稱。二戰後，COVA遷址至蒙特拿破崙大道，成為米蘭名流與創意人士的新據點。1993年，COVA 開始向海外拓展，進駐包括香港、上海、蒙地卡羅、巴黎等地。自2013年起，COVA 成為 LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessy）集團的一員。

2019年暫別台灣後，COVA本次於台北101開設新店，為全球第38間門市。除了招牌的蛋糕櫥窗、古典的路燈招牌之外，並設有52席的座位，其中包含5個吧檯座位，以及圓桌、長桌沙發等座位區，滿足不同團體。同時COVA標榜將最道地的義大利風味帶來台灣，提供有Sacher、Mango Mimosa、起司蛋糕、提拉米蘇等不同蛋糕品項，還有義大利傳統的潘那朵尼。其中切片蛋糕全口味售價360元（限內用）；Sacher、Mango Mimosa提供5、6、8吋，售價各為1,280、1,780、2,480元

除此之外，店內亦提供明星產品「義式榛果巧克力」，還有經典巧克力、精選點心小塔、經典COVA杯、冰淇淋等餐點，還有下午茶拼盤、火腿冷盤、酪梨水波蛋開放式全麥吐司、COVA總匯三明治、煙燻鮭魚總匯烤三明治、卡布里沙拉、韋瓦第沙拉等豐富品項與多種飲品，每人內用低消400元。