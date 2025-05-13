插旗101！米蘭百年傳奇「COVA」 下午茶、巧克力必吃
來自義大利米蘭的百年甜點品牌「COVA」，將於5月14日起於台北101購物中心4樓正式開幕。店內將供應經典的Sacher、Mango Mimosa等蛋糕，還有潘那朵尼等多種品項。同時店內並設有座位區，讓民眾可以輕鬆享受咖啡、三明治、沙拉盤、義式冰淇淋等甜鹹餐點，感受道地的義式美學。
「COVA」自1817年由安東尼奧・科瓦（Antonio Cova）創立，最初座落於米蘭史卡拉歌劇院旁，店內以高品質的甜點、咖啡著稱。二戰後，COVA遷址至蒙特拿破崙大道，成為米蘭名流與創意人士的新據點。1993年，COVA 開始向海外拓展，進駐包括香港、上海、蒙地卡羅、巴黎等地。自2013年起，COVA 成為 LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessy）集團的一員。
2019年暫別台灣後，COVA本次於台北101開設新店，為全球第38間門市。除了招牌的蛋糕櫥窗、古典的路燈招牌之外，並設有52席的座位，其中包含5個吧檯座位，以及圓桌、長桌沙發等座位區，滿足不同團體。同時COVA標榜將最道地的義大利風味帶來台灣，提供有Sacher、Mango Mimosa、起司蛋糕、提拉米蘇等不同蛋糕品項，還有義大利傳統的潘那朵尼。其中切片蛋糕全口味售價360元（限內用）；Sacher、Mango Mimosa提供5、6、8吋，售價各為1,280、1,780、2,480元
除此之外，店內亦提供明星產品「義式榛果巧克力」，還有經典巧克力、精選點心小塔、經典COVA杯、冰淇淋等餐點，還有下午茶拼盤、火腿冷盤、酪梨水波蛋開放式全麥吐司、COVA總匯三明治、煙燻鮭魚總匯烤三明治、卡布里沙拉、韋瓦第沙拉等豐富品項與多種飲品，每人內用低消400元。
為迎接開幕，已經在COVA擁有30多年資歷的主廚Eduardo Gadda親自來台坐鎮，並於開幕儀式上打造出呼應台北101造型的水果蛋糕。COVA透露，針對台灣消費者，將針對部份產品進行口味調整，提供清爽、無負擔的享受。未來除了將會在台灣持續拓點外，也計畫針對節日打造粽子、月餅、年糕等節慶點心，為消費者帶來難忘的節慶體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言