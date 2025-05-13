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五月天、林志玲曾造訪！台北101人氣義式餐廳將歇業

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「DA ANTONIO 大安東尼」位於台北101的5樓。圖／摘自「Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101 5F」FB粉絲團
「DA ANTONIO 大安東尼」位於台北101的5樓。圖／摘自「Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101 5F」FB粉絲團

位於台北101五樓、擁有近十年歷史的義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼」，日前在FB粉專發出聲明，宣布將於 2025年5月20日迎來最後營業日，為這段旅程劃下暫時的句點。餐廳表示，「因為不可抗的因素，必須暫時告別」，但同時也預告未來將進駐台北大巨蛋，於年底再與粉絲重逢。

DA ANTONIO 為知名餐飲品牌「隨意鳥地方」旗下品牌之一，自天母、大直一路走來至101店，廣受饕客與名人愛戴。餐廳在告別貼文中提及，這裡曾接待過許多名人賓客，包括已故天后李玟、中田英壽、辛曉琪、五月天石頭與怪獸、金馬影帝黃秋生、林志玲、林心如、林宥嘉、光良、陳美鳳、藍心湄、台灣隊長陳傑憲、設計鬼才聶永真…等來自音樂、影視、設計與體育圈的翹楚。

餐廳表示，「DA ANTONIO不只是餐桌上的美味，更是一段段時光、人情與夢想的交會。」雖然「DA ANTONIO 大安東尼」即將告別「台北101」，但位於「台北101」85樓的「Diamond Tony's 隨意鳥地方」仍正常營業，「歡迎隨時來85樓 Diamond Tony's 隨意鳥地方找我敘舊」。

「DA ANTONIO 大安東尼」主打優質平價的義大利料理，手工麵條與窯烤義大利Pizza都相當具代表性。圖／摘自「Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101 5F」FB粉絲團 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「DA ANTONIO 大安東尼」主打優質平價的義大利料理，手工麵條與窯烤義大利Pizza都相當具代表性。圖／摘自「Da Antonio 大安東尼義大利餐廳101 5F」FB粉絲團 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北101 餐廳

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