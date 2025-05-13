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限量打火機秀極致工藝！都彭造仿真暴龍 聯名雪茄大廠

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
T-Rex暴龍限量系列Ligne 2打火機，全球限量88件，75萬元。圖／迪生提供
T-Rex暴龍限量系列Ligne 2打火機，全球限量88件，75萬元。圖／迪生提供

都彭（S.T. Dupont），收藏等級的限量打火機，不只是點燃火焰的工具，而專為追求獨特性與文化深度的藏家而生的傳世之作。今年與古巴雪茄大廠哈伯納斯（Habanos S.A.）攜手推出獨家合作系列，慶祝旗下品牌千里達（Trinidad）成立55週年，推出限量版Trinidad Defi XXtreme打火機，黃銅機身上黑色鏽蝕與亮光清漆層次分明，鐫刻象徵Trinidad品牌精神的標誌性塔樓圖騰，並飾有S.T. Dupont標誌與專屬編號，向Trinidad所代表的古巴文化歷史與藝術致敬。

全新推出的T-Rex系列，則以地球史上最具統御力的掠食者—暴龍為靈感，刻畫自然界的原始能量。暴龍氣勢萬鈞的姿態以紅銅鑄造，表面施以淺棕與綠色銅鏽質感詮釋暴龍野性張力與史詩氛圍，底座則以紅銅製成，並施以深棕色仿古銅鏽重現化石遺跡地貌，作品中央嵌有S.T. Dupont經典的Ligne 2打火機，配有鍍銠銀外殼與鈀金漆面蛋形紋理，象徵理性與野性的並存。從精密金屬結構、表面處理，到立體雕塑工藝，T-Rex系列每一環節皆展現法國工藝的極致標準。

T-Rex暴龍限量系列Ligne 2打火機，全球限量88件，75萬元。圖／迪生提供
T-Rex暴龍限量系列Ligne 2打火機，全球限量88件，75萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Trinidad 系列Defi XXtreme打火機，68,000元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Trinidad 系列Defi XXtreme打火機，68,000元。圖／迪生提供

古巴 標誌

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