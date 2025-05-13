海瑞溫斯頓全新New York系列珠寶 致敬大都會街頭活力

全世界有許多無可替代的大城市，但沒有任何一座城市能與紐約比擬。紐約永遠充滿了活力、能量，紐約同時是都會的、也是普羅大眾的，紐約是精英白領的曼哈頓、也有創意無限的蘇活。立基紐約、1932年創立的高級珠寶品牌「海瑞溫斯頓」（Harry Winston）發表了全新New York系列Graffiti藍寶石珠寶，並推薦第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕表，透過繽紛的寶石色彩、方正修長的輪廓，向這座永不停歇的大都會致意。

紐約除了高聳的建築摩天樓、華爾街瞬息萬變的巨大商機，街頭的塗鴉更是這城市深不見底的創意體現。海瑞溫斯頓於是將品牌當代風格的New York系列Graffiti延伸至珠寶設計，推出全新耳環與墜飾等輕珠寶，並將品牌縮寫的首字母HW化為不規則、宛如街舞團體雀躍身形的塗鴉字體，展現源自紐約蘇活區的藝術能量。

五款全新的New York系列Graffiti的鉑金耳環共有全鑲鑽，鑲嵌鑽石與粉色藍寶石，鑲嵌鑽石、藍寶石與粉色藍寶石，鑲嵌深淺粉色藍寶石、藍寶石...合計五種組合，New York系列Graffiti的鉑金項鍊同樣依據鑲嵌寶石種類與配色的差異則有四種配置；正因為寶石色彩的不對稱、勻稱漸變，或體現了海瑞溫斯頓對於彩色寶石的嚴選與好品味，同時寶石的色彩也像城市中的靈光一閃，讓人在耳畔或胸前，隨時與紐約的城市街道、頻率共鳴。

別忘了，海瑞溫斯頓的珠寶版圖中高級珠寶時計同樣煥發不亞於珠寶的奇異光輝。第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕表的長方形表殼正是從紐約1920、1930年代盛行的裝飾藝術（Art Deco）風格得到啟發，並在表殼與表帶的細節重現以Harry Winston紐約旗艦店的拱門造型；21.4 x 36.1毫米的長方形面盤中，傳統的數字時標被改造成Harry Winston字樣、並鑲嵌以鑽石或粉色藍寶石，面盤更以單一或不同色彩的不規則珍珠母貝拼接而成。