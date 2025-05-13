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李洙赫機場時尚曝光...輕快小碎步 好心情藏都藏不住

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李洙赫今日已離開首爾機場動身來到台北，預計參加明日Dolce&Gabbana的Bellavita專門店開幕活動。圖／Dolce&Gabbana提供
李洙赫今日已離開首爾機場動身來到台北，預計參加明日Dolce&Gabbana的Bellavita專門店開幕活動。圖／Dolce&Gabbana提供

「江南太子」李洙赫（Lee Soo Hyuk）最近人氣不斷竄升，最新消息是：李洙赫已在今日從首爾仁川機場出發，將出席明日5月14日Dolce&Gabbana在台北Bellavita寶麗廣場專門店的活動！

身為Dolce&Gabbana品牌好友的李洙赫，有神雙眼、招風耳跟俊秀五官，頗有幾分神似冒險世界中的「精靈族」，也帶有義大利文藝復興俊美雕像的氣息。事實上，李洙赫確實與義大利品牌緣份不淺，像是去年6月便出席Dolce & Gabbana 的2025春夏男裝發表，前進秀場第一排，秀場外更湧現大量粉絲人潮。

同樣在去年11月時他則曾受GUCCI邀請、前往洛杉磯郡立美術館（LACMA）參加活動，現場更曾與好萊塢明星李奧納多（Leonardo Dicaprio）一同合照，展現出宛如義式貴公子的氣息。

今日在首爾機場現身的李洙赫則大曬老錢風、再度提醒大家他「江南太子」的背景，只見李洙赫身穿全黑毛衣內搭黑色背心，雖然沒有明顯Logo但都出自Dolce&Gabanna的2025早秋Pre Fall系列，展現品牌義大利時髦、實穿的簡約風貌。至於李洙赫將會以什麼樣的造型現身Bellavita Dolce&Gabbana專門店？明天傍晚四點後、記得跟著UdnStyle的即時報導啊～！

一身黑的李洙赫頗有幾分歐洲貴公子的神秘氣息。圖／Dolce&Gabbana提供
一身黑的李洙赫頗有幾分歐洲貴公子的神秘氣息。圖／Dolce&Gabbana提供
李洙赫一身黑色造型全數出自Dolce&Gabbana，並背上一款Dolce&Gabbana異材質金屬牌斜肩包。圖／Dolce&Gabbana提供
李洙赫一身黑色造型全數出自Dolce&Gabbana，並背上一款Dolce&Gabbana異材質金屬牌斜肩包。圖／Dolce&Gabbana提供
李洙赫因有著大眼、長耳與立體五官，帶來冒險電玩中「精靈族」的聯想。圖／Dolce&Gabbana提供
李洙赫因有著大眼、長耳與立體五官，帶來冒險電玩中「精靈族」的聯想。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana 異材質金屬牌斜肩包，44,750元。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana 異材質金屬牌斜肩包，44,750元。圖／Dolce&Gabbana提供

品牌 義大利 首爾

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