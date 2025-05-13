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雙北約會據點再+1！南港LaLaport威秀05.14登場 搶88元福袋搭飲料狂暢飲
雙北最夯玩樂約會據點再加一！南港LaLaport威秀影城於5月14日(週三)正式開幕，由金馬得主劉冠廷擔任開幕記者會嘉賓，也搶先曝光影廳內部實體照。
LaLaport威秀是威秀影城旗下第22座影城，此據點共計17座影廳，成為威秀在雙北的最多影廳數。
05/14(週三)開幕推出的「88元開幕限量福袋」活動，福袋內含：2張電影票 (價值720元)還有2個無限續杯，每人限購1袋、電影票使用期間至06/08(日)止。另外還有喝到飽活動，只要你在05/14(三)-08/31(日)期間購買「無限續杯」就可參加。
※開幕日88元福袋販售時間：
於05/14(三)早上09:00西三門開放排隊，09:30發放號碼牌，數量有限發完為止。
※影迷喝到飽活動：
05/14(三)-08/31(日)期間購買「無限續杯」，可享碳酸飲料暢飲，一杯90元。
以上活動資訊僅供參考，如有變更請以影城現場和官方粉絲團實際公告為準。
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