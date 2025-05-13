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三星Galaxy S25 Edge預購開跑 限時升級容量不加價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
而藉助Gemini Live最新的AI即時視覺對話功能，透過Galaxy S25 Edge即可輕鬆對話、解決各種生活疑難雜症。戶記者黃筱晴／攝影
而藉助Gemini Live最新的AI即時視覺對話功能，透過Galaxy S25 Edge即可輕鬆對話、解決各種生活疑難雜症。戶記者黃筱晴／攝影

今年初隨著三星Galaxy S25旗艦系列發表，讓大家驚鴻一瞥的Galaxy S25 Edge，終於正式在台亮相，以厚度僅5.8mm極致輕薄機身工藝，承襲S系列的旗艦效能、專業相機與Galaxy AI應用，滿足對輕薄外型設計有最高標準要求的星粉。

Galaxy S25 Edge共推出鈦輕銀、鈦輕藍、鈦輕黑3種顏色選擇，以及12GB+256GB、12GB+512GB共2種容量版本。12GB+256GB建議售價37,900元；12GB+512GB建議售價41,900元。即日起至5月29日晚上11點59分止，於三星商城、三星智慧館、中華電信開放限時限量預購，5月30日於各大通路正式上市。

想要立即擁有Galaxy S25 Edge的民眾，不能錯過這次預購最大亮點，購買Galaxy S25 Edge 12GB+256GB版本並於指定期間完成取貨，將可直接升級至12GB+512GB版本，無需額外加價。除此之外，預購用戶還可獲得Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋500元，以及Galaxy Store限量禮物卡1,200元。

在購機同時投保Samsung Care+或Samsung Care+ Lite，分期交付型提供首月保費全免，而Samsung Care+一次交付型則可再享悠遊卡加值金350元回饋。同時，三星亦提供Gemini Advanced與2TB雲端儲存空間6個月免費試用，讓用戶徹底活用各種AI應用。

於三星商城或三星智慧館通路預購的消費者，更可搶先於5月27日起優先領貨，於指定取貨期間內完成領機，還可享免費延長保固1年、加購指定穿戴式裝置享最高現折5,000元，以及加購Galaxy S25 Edge指定配件可享5折優惠。

Galaxy S25 Edge堅固鈦金屬機身厚度僅5.8mm，重量僅163公克，兼具輕巧與堅固，延續Galaxy S系列一貫的經典設計語彙。機身採用圓潤邊角與堅固邊框，搭配新一代Corning Gorilla Glass Ceramic 2，提升整體結構強度，並兼顧螢幕顯色度與耐用性。

搭載專為三星客製的Snapdragon 8 Elite For Galaxy行動平台，確保高效穩定運作。相機系統承襲Galaxy S系列的影像實力，2億畫素廣角主鏡頭，「超明亮夜幕攝影」在低光環境下成像亮度提升40%；另配備1200萬畫素自動對焦超廣角鏡頭，還可捕捉細膩微距影像。

Galaxy S25 Edge亦於各層面深度整合Galaxy AI，ProVisual Engine助攻專業及應用、眾多Galaxy AI編輯功能，如「音訊橡皮擦」與「繪圖智慧助理」，提供進階影像創作與編輯工具；而藉助Gemini Live最新的AI即時視覺對話功能，使用者只要打開鏡頭對著眼前所見的事物，就可與Gemini Live展開即時對話互動，今天該搭哪件衣服、食材應該如何料理、工具應該如何使用，都可以快速替你找到解答。

三星Galaxy S25 Edge即日起開放預購，建議售價37,900元起。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S25 Edge即日起開放預購，建議售價37,900元起。圖／台灣三星電子提供
使用者能針對螢幕畫面或眼前所見的周遭事物，與Gemini Live展開即時對話互動。記者黃筱晴／攝影
使用者能針對螢幕畫面或眼前所見的周遭事物，與Gemini Live展開即時對話互動。記者黃筱晴／攝影
Galaxy S25 Edge堅固鈦金屬機身厚度僅5.8mm，重量僅163公克。記者黃筱晴／攝影
Galaxy S25 Edge堅固鈦金屬機身厚度僅5.8mm，重量僅163公克。記者黃筱晴／攝影
三星Galaxy S25 Edge厚度僅5.8mm，展現新一代超薄工藝。記者黃筱晴／攝影
三星Galaxy S25 Edge厚度僅5.8mm，展現新一代超薄工藝。記者黃筱晴／攝影
Galaxy S25 Edge（中）厚度僅5.8mm，與其他Galaxy S25旗艦系列機型相比，明顯薄了不少。記者黃筱晴／攝影
Galaxy S25 Edge（中）厚度僅5.8mm，與其他Galaxy S25旗艦系列機型相比，明顯薄了不少。記者黃筱晴／攝影

256GB Gemini 售價

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