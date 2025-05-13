三星Galaxy S25 Edge預購開跑 限時升級容量不加價
今年初隨著三星Galaxy S25旗艦系列發表，讓大家驚鴻一瞥的Galaxy S25 Edge，終於正式在台亮相，以厚度僅5.8mm極致輕薄機身工藝，承襲S系列的旗艦效能、專業相機與Galaxy AI應用，滿足對輕薄外型設計有最高標準要求的星粉。
Galaxy S25 Edge共推出鈦輕銀、鈦輕藍、鈦輕黑3種顏色選擇，以及12GB+256GB、12GB+512GB共2種容量版本。12GB+256GB建議售價37,900元；12GB+512GB建議售價41,900元。即日起至5月29日晚上11點59分止，於三星商城、三星智慧館、中華電信開放限時限量預購，5月30日於各大通路正式上市。
想要立即擁有Galaxy S25 Edge的民眾，不能錯過這次預購最大亮點，購買Galaxy S25 Edge 12GB+256GB版本並於指定期間完成取貨，將可直接升級至12GB+512GB版本，無需額外加價。除此之外，預購用戶還可獲得Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋500元，以及Galaxy Store限量禮物卡1,200元。
在購機同時投保Samsung Care+或Samsung Care+ Lite，分期交付型提供首月保費全免，而Samsung Care+一次交付型則可再享悠遊卡加值金350元回饋。同時，三星亦提供Gemini Advanced與2TB雲端儲存空間6個月免費試用，讓用戶徹底活用各種AI應用。
於三星商城或三星智慧館通路預購的消費者，更可搶先於5月27日起優先領貨，於指定取貨期間內完成領機，還可享免費延長保固1年、加購指定穿戴式裝置享最高現折5,000元，以及加購Galaxy S25 Edge指定配件可享5折優惠。
Galaxy S25 Edge堅固鈦金屬機身厚度僅5.8mm，重量僅163公克，兼具輕巧與堅固，延續Galaxy S系列一貫的經典設計語彙。機身採用圓潤邊角與堅固邊框，搭配新一代Corning Gorilla Glass Ceramic 2，提升整體結構強度，並兼顧螢幕顯色度與耐用性。
搭載專為三星客製的Snapdragon 8 Elite For Galaxy行動平台，確保高效穩定運作。相機系統承襲Galaxy S系列的影像實力，2億畫素廣角主鏡頭，「超明亮夜幕攝影」在低光環境下成像亮度提升40%；另配備1200萬畫素自動對焦超廣角鏡頭，還可捕捉細膩微距影像。
Galaxy S25 Edge亦於各層面深度整合Galaxy AI，ProVisual Engine助攻專業及應用、眾多Galaxy AI編輯功能，如「音訊橡皮擦」與「繪圖智慧助理」，提供進階影像創作與編輯工具；而藉助Gemini Live最新的AI即時視覺對話功能，使用者只要打開鏡頭對著眼前所見的事物，就可與Gemini Live展開即時對話互動，今天該搭哪件衣服、食材應該如何料理、工具應該如何使用，都可以快速替你找到解答。
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