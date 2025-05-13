Golden Goose微風南山新開幕 帶來個人化訂製與新包款

以「小髒鞋」聞名的義大利品牌Golden Goose於台北微風南山煥新開幕，設計靈感來自品牌位於威尼斯的總部與義大利文化底蘊，64坪空間以原始混凝土牆面打造出未經修飾的工業風貌，呈現品牌獨特調性。

天花板以清水混凝土呈現本質之美，地面鋪設以義大利古董木材拼接而成的人字紋地板。復古地毯與老件木製家具為空間注入獨特個性，鏡面展示櫃陳列Golden Goose最新系列。

引人注目的店中央設有一處工藝實驗室，一雙雙運動鞋從天花板懸垂而下，重現品牌早期將鞋子懸掛在陽光下曝曬、染上經典仿舊黃色邊緣（foxing）的創作工藝。此區域專為「Co-Creation共創體驗」個人化訂製體驗而設，提供一對一專屬訂製服務。可以自由選擇熱塑水晶裝飾、以水晶飾布、皮革、麂皮、亮片或馬毛等多樣化材質替換Golden Goose經典星星標誌，另可選擇仿舊處理與手繪圖騰，創作出自我風格的個性單品。