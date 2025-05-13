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Golden Goose微風南山新開幕 帶來個人化訂製與新包款

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Golden Goose微風南山店設有「Co-Creation共創體驗」，提供客製化服務。圖／Golden Goose提供
Golden Goose微風南山店設有「Co-Creation共創體驗」，提供客製化服務。圖／Golden Goose提供

以「小髒鞋」聞名的義大利品牌Golden Goose於台北微風南山煥新開幕，設計靈感來自品牌位於威尼斯的總部與義大利文化底蘊，64坪空間以原始混凝土牆面打造出未經修飾的工業風貌，呈現品牌獨特調性。

天花板以清水混凝土呈現本質之美，地面鋪設以義大利古董木材拼接而成的人字紋地板。復古地毯與老件木製家具為空間注入獨特個性，鏡面展示櫃陳列Golden Goose最新系列。

引人注目的店中央設有一處工藝實驗室，一雙雙運動鞋從天花板懸垂而下，重現品牌早期將鞋子懸掛在陽光下曝曬、染上經典仿舊黃色邊緣（foxing）的創作工藝。此區域專為「Co-Creation共創體驗」個人化訂製體驗而設，提供一對一專屬訂製服務。可以自由選擇熱塑水晶裝飾、以水晶飾布、皮革、麂皮、亮片或馬毛等多樣化材質替換Golden Goose經典星星標誌，另可選擇仿舊處理與手繪圖騰，創作出自我風格的個性單品。

Golden Goose全新店型陳列限量設計單品，以及最新的男女裝、配件與運動鞋系列。此外，也正式引進品牌全新推出的包款系列。全新Venezia包款以幾何線條與金色扣環為細節設計靈感。透過專屬的「Co-Creation共創體驗」，可為每位顧客打造獨一無二的包款，點綴專屬流蘇、絲巾、吊飾、水晶、鉚釘，或添加手繪插畫與文字，賦予每個包款有個人獨特故事與風格。

Venezia Bag牛皮手袋有兩種尺寸，中型36,330元、小型28,355元。圖／Golden Goose提供
Venezia Bag牛皮手袋有兩種尺寸，中型36,330元、小型28,355元。圖／Golden Goose提供
義大利品牌Golden Goose於台北微風南山煥新開幕。圖／Golden Goose提供
義大利品牌Golden Goose於台北微風南山煥新開幕。圖／Golden Goose提供
Super-Star做舊皮革運動鞋，18,200元。圖／Golden Goose提供
Super-Star做舊皮革運動鞋，18,200元。圖／Golden Goose提供
Venezia Bag牛皮手袋黑色，36,330元。圖／Golden Goose提供
Venezia Bag牛皮手袋黑色，36,330元。圖／Golden Goose提供
Lightstar做舊運動鞋，23,700元。圖／Golden Goose提供
Lightstar做舊運動鞋，23,700元。圖／Golden Goose提供
Marathon做舊運動鞋，20,800元。圖／Golden Goose提供
Marathon做舊運動鞋，20,800元。圖／Golden Goose提供
黑色牛皮做舊機車外套，60,900元。圖／Golden Goose提供
黑色牛皮做舊機車外套，60,900元。圖／Golden Goose提供
義大利品牌Golden Goose於台北微風南山煥新開幕。圖／Golden Goose提供
義大利品牌Golden Goose於台北微風南山煥新開幕。圖／Golden Goose提供
曹佑寧演繹Golden Goose男裝與鞋履。圖／Golden Goose提供
曹佑寧演繹Golden Goose男裝與鞋履。圖／Golden Goose提供

品牌 義大利

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