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搶攻演唱會經濟 旅遊業者推套票打造追星體驗

中央社／ 台北13日電

搶攻演唱會商機，旅遊業者紛紛推出演唱會旅遊套票，例如易遊網針對五月天大巨蛋開唱推訂房折扣，並針對香港粉絲推出旅遊行程；Klook日前推出Lady Gaga新加坡演唱會套票等。

「追星旅遊」成為新世代消費趨勢，旅遊結合娛樂展演的「粉絲經濟」崛起，不少旅遊業者近期紛紛跨界推出演唱會套票或套裝行程，要搶攻演唱會帶來的周邊商機。

易遊網今天發布新聞稿表示，先後推出五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會「美國站」與「香港站」限定旅遊套票，整合機票、飯店與演唱會門票，打造一站式海外追星體驗，接下來五月天大巨蛋場則推出訂房折扣碼最高折新台幣250元與高鐵加購78折優惠。

易遊網指出，針對香港粉絲，易遊網同步推出香港-台北獨家旅遊套票，包含香港台北來回機票及玉山銀行冠名贊助五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台北站瘋狂世界搖滾A區門票，盼能吸引更多香港旅客來台。

Klook日前則是推出Lady Gaga新加坡演唱會套票，套票包含兩張演唱會門票，搭配一或兩晚四星級或五星級的飯店住宿。

易遊網 演唱會 香港

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