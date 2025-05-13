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金豬食堂盛大開幕 國泰世華全卡友獨享線上訂位 刷CUBE卡最高8.3%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰世華全卡友可透過專屬平台獨家進行「金豬食堂」線上訂位，最高享8.3%小樹點回饋。記者沈昱嘉／攝影
國泰世華全卡友可透過專屬平台獨家進行「金豬食堂」線上訂位，最高享8.3%小樹點回饋。記者沈昱嘉／攝影

韓國人氣燒肉名店「金食堂」海外首店13日正式開幕，為搶攻台灣民眾對韓流美食的需求，國泰世華銀行與金豬食堂獨家合作，祭出專屬訂位禮遇，提供卡友搶先體驗韓國原汁原味的頂級燒肉盛宴。

國泰世華銀行針對CUBE信用卡友於5月5日推出首波「金豬食堂優先訂位票券」國泰優惠App以1點兌換活動，限量200張，開放後短短1分鐘即全數兌罄。即日起至5月31日展開第2波優惠，國泰世華全卡友皆可透過專屬平台獨家進行線上訂位，成功訂位還可享迎賓酒1杯，感受尊榮開幕體驗。

卡友於5月31日前，刷CUBE信用卡支付線上訂金或餐廳實體消費，最高可享8.3%小樹點（信用卡）回饋，包括透過CUBE App領取優惠券可加碼5%，搭配「樂饗購」權益享最高3.3%回饋，每正卡戶上限200點。

國泰世華銀行副總經理陳冠學表示，這次與金豬食堂的獨家合作，正是看準國人對韓風消費的喜好，也是國泰世華持續深耕客戶用卡體驗、拓展多元消費場景的重要一步。未來將持續結合話題品牌，提供更多優先訂位、專屬回饋等差異化尊榮禮遇。

金豬食堂自2019年起連續7年獲《米其林指南》必比登推薦，更入選「50 Best Discovery」，被譽為「韓國最難訂燒肉店」，深受GD、朴寶劍、IU、BTS等韓星喜愛。此次登台嚴選台灣「究好豬」為食材，搭配專人桌邊烤肉服務，原汁原味呈現韓國頂級燒肉體驗。

「金豬食堂」正式開幕，國泰世華銀行與金豬食堂獨家合作卡友優先訂位等尊榮禮遇及專屬回饋，國泰世華副總經理陳冠學（右1）代表出席開幕剪綵儀式。記者沈昱嘉／攝影
「金豬食堂」正式開幕，國泰世華銀行與金豬食堂獨家合作卡友優先訂位等尊榮禮遇及專屬回饋，國泰世華副總經理陳冠學（右1）代表出席開幕剪綵儀式。記者沈昱嘉／攝影

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