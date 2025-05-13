金豬食堂盛大開幕 國泰世華全卡友獨享線上訂位 刷CUBE卡最高8.3%回饋

韓國人氣燒肉名店「金豬食堂」海外首店13日正式開幕，為搶攻台灣民眾對韓流美食的需求，國泰世華銀行與金豬食堂獨家合作，祭出專屬訂位禮遇，提供卡友搶先體驗韓國原汁原味的頂級燒肉盛宴。

國泰世華銀行針對CUBE信用卡友於5月5日推出首波「金豬食堂優先訂位票券」國泰優惠App以1點兌換活動，限量200張，開放後短短1分鐘即全數兌罄。即日起至5月31日展開第2波優惠，國泰世華全卡友皆可透過專屬平台獨家進行線上訂位，成功訂位還可享迎賓酒1杯，感受尊榮開幕體驗。

卡友於5月31日前，刷CUBE信用卡支付線上訂金或餐廳實體消費，最高可享8.3%小樹點（信用卡）回饋，包括透過CUBE App領取優惠券可加碼5%，搭配「樂饗購」權益享最高3.3%回饋，每正卡戶上限200點。

國泰世華銀行副總經理陳冠學表示，這次與金豬食堂的獨家合作，正是看準國人對韓風消費的喜好，也是國泰世華持續深耕客戶用卡體驗、拓展多元消費場景的重要一步。未來將持續結合話題品牌，提供更多優先訂位、專屬回饋等差異化尊榮禮遇。