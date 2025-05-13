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哈里遜福特82歲仍帥翻！親訪蘇格蘭探索格蘭傑風味之謎

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
哈里遜．福特踏上前往格蘭傑酒廠的旅程。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
哈里遜．福特踏上前往格蘭傑酒廠的旅程。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

影壇資歷近60年的好萊塢傳奇巨星哈里遜．福特（Harrison Ford），首度跨界合作蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭傑（Glenmorangie），擔任全球品牌代言人，聯手打造形象影片《傳奇相遇，再造經典（Once Upon a Time in Scotland）》，以輕鬆風格重溫格蘭傑180多年來對釀酒藝術的堅持。影片不僅捕捉蘇格蘭高地的壯麗風光，更透過哈里遜·福特的親身體驗，展現品牌對自然、創新與風味的熱愛。

哈里遜．福特在影片中走訪位於蘇格蘭坦恩（Tain）鎮的格蘭傑酒廠、19世紀亞德羅斯城堡（Ardross Castle）及格拉斯湖（Loch Glass），與酒廠工匠艾倫．達夫二世（Alan Duff Jnr）一同探索釀酒過程。

他不僅學會如何當地的「Glenmorangie」發音，更與團隊建立起真摯情誼。哈里遜．福特表示：「與格蘭傑的合作非常愉快，這段旅程充滿驚喜與樂趣。影片展現出輕鬆、不過度包裝的魅力，與品牌精神相當契合。」

本次合作也同步推出全新酒款「經典格蘭傑12年」，在原有的10年熟成基礎上，再多熟成2年於美國波本桶中，使其風味更臻完熟。濃郁香草、柑橘與水蜜桃層層堆疊，讓口感更加圓潤細膩。該款酒也榮獲2024年世界威士忌大獎（World Whiskies Awards）金牌殊榮，堪稱格蘭傑旗艦系列全新里程碑。

格蘭傑創作總監Dr. Bill Lumsden表示：「我們希望將這段深刻的品飲記憶，透過創新再次呈現，經典格蘭傑12年正是我們獻給所有威士忌愛好者的致敬之作。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好萊塢傳奇巨星哈里遜．福特，擔任蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭傑全球品牌代言人。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好萊塢傳奇巨星哈里遜．福特，擔任蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭傑全球品牌代言人。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
經典格蘭傑12年展現出柑橘、蜂蜜、香草和蜜桃的風味，更榮獲2024年世界威士忌大賽的金牌，建議售價1,025元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
經典格蘭傑12年展現出柑橘、蜂蜜、香草和蜜桃的風味，更榮獲2024年世界威士忌大賽的金牌，建議售價1,025元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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