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搶聯名商機 「麥味登 x PEANUTS」展出首家概念店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
麥味登首次攜手PEANUTS推出聯名周邊商品並打造聯名概念店。圖為董事長卓靖倫。圖／揚秦國際提供
麥味登首次攜手PEANUTS推出聯名周邊商品並打造聯名概念店。圖為董事長卓靖倫。圖／揚秦國際提供

揚秦國際旗下連鎖早午餐品牌麥味登首度與國際經典漫畫「PEANUTS」（花生漫畫）聯名，推出結合PEANUTS漫畫人物SNOOPY史努比與麥味登品牌特色的聯名周邊商品，「麥味登 x PEANUTS」首家聯名概念店也將於本月14日在麥味登北市敦南遠企店登場。

揚秦董事長卓靖倫表示，今年適逢經典漫畫PEANUTS75周年，漫畫中的主要角色史努比，不僅深受全球讀者喜愛，魅力更是橫跨不同年齡層，無論大朋友、小朋友都十分喜愛。漫畫中傳達「正向溫暖」的力量，更是契合麥味登品牌精神，希望透過這次的聯名合作給顧客耳目一新的消費體驗。

卓靖倫表示，此次麥味登與史努比聯名商品設計是以實用生活小物為出發，最具特色的是「糊塗塌客玩偶」，不僅造型可愛，還可變形為頸枕和抱枕，另外還有史努比與歐拉夫兩款微波餐盒、史努比與查理布朗兩款針織提袋以及史努比與史努比三兄弟兩款隨行杯等，預計六月中旬開賣。

此外，卓靖倫也說，充滿可愛元素的多款聯名設計紙杯、紙碗以及紙餐盒等，也將陸續在全台麥味登門市登場，讓吃早餐也充滿童趣。

麥味登敦南遠企門市。圖／揚秦國際提供
麥味登敦南遠企門市。圖／揚秦國際提供

品牌 早餐 餐盒

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