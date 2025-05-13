愛馬仕2025限量珍藏版指甲油 春夏季節感絕美6新色來了

愛馬仕手部系列（Les Mains Hermès）於2025年5月在全球愛馬仕精選銷售點上市6款2025限量珍藏版指甲油，包括4款純色鏡面指甲油、1款虹彩色澤指甲油、以1款可單獨使用或疊加覆於彩色甲油上的星光亮甲油，用於增添亮澤與層次感。繽紛的色調在柔美粉彩與驕陽照耀下的熾熱色澤之間，是受和煦春光向炎炎夏日的啟發而生。

純色鏡面指甲油包括明亮的黃色22 Jaune Pollen，如黃水仙和報春花綻放的鮮明，洋溢著陽光與植物勃勃生機；32 Orange Tulipe閃耀橙色光澤，讓人想起鮮花和夏天裡的水果糖；濃郁、天鵝絨般的紫色44 Iris Violetta，捕捉了明媚季節裡盛開花朵的熱鬧；26 Vert Aqua愉悅的薄荷綠，洋溢著春天的清新氣息。虹彩色澤指甲油04 Rose Papillon的通透粉色，則似蝴蝶翅膀般絢麗而輕靈的虹彩。02 Blanc Orage星光亮甲油，則散發層次豐富的白色珍珠光澤。