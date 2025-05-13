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愛馬仕2025限量珍藏版指甲油 春夏季節感絕美6新色來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油44 Iris Violetta。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油44 Iris Violetta。圖／愛馬仕提供

愛馬仕手部系列（Les Mains Hermès）於2025年5月在全球愛馬仕精選銷售點上市6款2025限量珍藏版指甲油，包括4款純色鏡面指甲油、1款虹彩色澤指甲油、以1款可單獨使用或疊加覆於彩色甲油上的星光亮甲油，用於增添亮澤與層次感。繽紛的色調在柔美粉彩與驕陽照耀下的熾熱色澤之間，是受和煦春光向炎炎夏日的啟發而生。

純色鏡面指甲油包括明亮的黃色22 Jaune Pollen，如黃水仙和報春花綻放的鮮明，洋溢著陽光與植物勃勃生機；32 Orange Tulipe閃耀橙色光澤，讓人想起鮮花和夏天裡的水果糖；濃郁、天鵝絨般的紫色44 Iris Violetta，捕捉了明媚季節裡盛開花朵的熱鬧；26 Vert Aqua愉悅的薄荷綠，洋溢著春天的清新氣息。虹彩色澤指甲油04 Rose Papillon的通透粉色，則似蝴蝶翅膀般絢麗而輕靈的虹彩。02 Blanc Orage星光亮甲油，則散發層次豐富的白色珍珠光澤。

愛馬仕手部系列限量珍藏版指甲油，採用品牌珠寶與斜率設計師Pierre Hardy設計的玻璃瓶身，玩轉色彩和透明感，並在瓶蓋上鑲刻有愛馬仕標誌性藏書票標誌。產品配方含有71%以上的天然來源成分。用圓頭長毛軟刷施塗，即可輕鬆塗出精準、均勻而持久的顏色。

愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油04 Rose Papillon。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油04 Rose Papillon。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版星光亮甲油02 Blanc Orage。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版星光亮甲油02 Blanc Orage。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油32 Orange Tulipe。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油32 Orange Tulipe。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油22 Jaune Pollen。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油22 Jaune Pollen。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版星光亮甲油02 Blanc Orage。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版星光亮甲油02 Blanc Orage。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油26 Vert Aqua。圖／愛馬仕提供
愛馬仕手部系列2025限量珍藏版指甲油26 Vert Aqua。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 指甲 設計師

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