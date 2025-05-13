愛馬仕2025限量珍藏版指甲油 春夏季節感絕美6新色來了
愛馬仕手部系列（Les Mains Hermès）於2025年5月在全球愛馬仕精選銷售點上市6款2025限量珍藏版指甲油，包括4款純色鏡面指甲油、1款虹彩色澤指甲油、以1款可單獨使用或疊加覆於彩色甲油上的星光亮甲油，用於增添亮澤與層次感。繽紛的色調在柔美粉彩與驕陽照耀下的熾熱色澤之間，是受和煦春光向炎炎夏日的啟發而生。
純色鏡面指甲油包括明亮的黃色22 Jaune Pollen，如黃水仙和報春花綻放的鮮明，洋溢著陽光與植物勃勃生機；32 Orange Tulipe閃耀橙色光澤，讓人想起鮮花和夏天裡的水果糖；濃郁、天鵝絨般的紫色44 Iris Violetta，捕捉了明媚季節裡盛開花朵的熱鬧；26 Vert Aqua愉悅的薄荷綠，洋溢著春天的清新氣息。虹彩色澤指甲油04 Rose Papillon的通透粉色，則似蝴蝶翅膀般絢麗而輕靈的虹彩。02 Blanc Orage星光亮甲油，則散發層次豐富的白色珍珠光澤。
愛馬仕手部系列限量珍藏版指甲油，採用品牌珠寶與斜率設計師Pierre Hardy設計的玻璃瓶身，玩轉色彩和透明感，並在瓶蓋上鑲刻有愛馬仕標誌性藏書票標誌。產品配方含有71%以上的天然來源成分。用圓頭長毛軟刷施塗，即可輕鬆塗出精準、均勻而持久的顏色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言