香奈兒山茶花保濕微滴精萃 全新升級上市

迎接炎炎夏日，香奈兒（CHANEL）「山茶花保濕微滴精萃」即日起推出全新升級版本，於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。全新「香奈兒山茶花保濕微滴精萃」在成分、科技、包裝全面升級。配方添加多種活性成分，全新包裝使用可回收塑膠材質製作，並採用極簡設計，降低50%塑膠使用量及碳足跡，契合香奈兒致力耕耘的環保理念。

香奈兒山茶花保濕微滴精萃首創擁有2種微滴粒子的精華，就像香奈兒經典雙C標誌象徵的品牌精神；配方質地呈現雙色交錯的迷人海洋色調，並加入香奈兒女士鍾愛的白色山茶花，適合在妝前使用，可搭配「香奈兒原生美肌微滴水粉底」打造輕鬆上手的全新美妝程序。 香奈兒山茶花保濕微滴精萃全新升級上市。圖／香奈兒提供 香奈兒山茶花保濕微滴精萃 30ml，3,780元。圖／香奈兒提供 香奈兒山茶花保濕微滴精萃 30ml，3,780元。圖／香奈兒提供