聽新聞
0:00 / 0:00
香奈兒山茶花保濕微滴精萃 全新升級上市
迎接炎炎夏日，香奈兒（CHANEL）「山茶花保濕微滴精萃」即日起推出全新升級版本，於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。全新「香奈兒山茶花保濕微滴精萃」在成分、科技、包裝全面升級。配方添加多種活性成分，全新包裝使用可回收塑膠材質製作，並採用極簡設計，降低50%塑膠使用量及碳足跡，契合香奈兒致力耕耘的環保理念。
香奈兒山茶花保濕微滴精萃首創擁有2種微滴粒子的精華，就像香奈兒經典雙C標誌象徵的品牌精神；配方質地呈現雙色交錯的迷人海洋色調，並加入香奈兒女士鍾愛的白色山茶花，適合在妝前使用，可搭配「香奈兒原生美肌微滴水粉底」打造輕鬆上手的全新美妝程序。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言