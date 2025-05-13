誠品南西「夢幻甜點店」登場 全台33間特色甜點店快閃出攤
甜點控準備，誠品生活南西「2025 Melting Manifesto夢幻甜點店7th」，5月16日起至5月25日在4F Event Space登場，全台33間甜點名店齊聚，帶來逾30款南西獨家特色甜點。
現場首次匯聚北中南6家人氣打卡咖啡廳，像是隱身在彰化巷弄的法式甜點巧克力店「VNV Pâtisserie et Chocolaterie」，Chocolaterie，帶來的福爾摩沙塔，內餡交織芒果、百香果與鳳梨果香充滿夏日氣息。
台南熱門狗狗蛋糕咖啡廳「Wakamodog」，帶來吸睛泡芙狗，以酥脆外皮搭配爆漿卡士達內餡，還有招牌馬爾濟斯造型狗糕、肉鬆貴賓狗巴斯克。坐落於北門相機街的靜謐老宅咖啡廳「富富」，攜來小農栽種的無花果，搭配優格與鮮奶油戚風蛋糕。
民生社區主打可頌麵包的「PECKish bakery」，攜手食品保存品牌「LOUU」帶來金合歡奶油可頌，以百香果的酸甜伴隨柚子胡椒微辣的尾韻，迎接夏日。擅以視覺系藝術甜點擄獲目光的「又室甜點室」也帶來哈蜜瓜火腿法式千層酥鹹甜交織的口感。
集結10家人氣宅配甜點品牌實體現身，像是來自台中的半熟巴斯克乳酪蛋糕職人「碧月」，將招牌巴斯克乳酪注入滿滿藍莓。「恬室」攜來檸檬塔，酥脆塔皮底部放入榛果脆片，再以滑順檸檬奶油餡填滿。來自彰化的法式手作甜點「MI JIOU」，8種風味的可麗露寶盒，展現法式甜點工藝的多樣面貌。
「皓室甜點工作室」，呈現全新開心果風味，以堅果香氣搭配層層酥脆的麵包體；主打厚餡型達克瓦茲的「輕‧手作」以海洋貝殼造型夢幻現身。「苑苑」將瑪德蓮變身可愛小熊造型，包裹滿滿流心草莓醬；「nom_nom」則帶來草莓夏威夷豆雪球餅乾。
12家甜點店首次亮相，隱身於師大巷弄的生乳捲與脆脆泡芙專賣店「貳拾貳日甜」將泡芙外層撒上杏仁脆粒，內餡包裹綿密芋泥與濃郁鹹蛋黃的台式創新泡芙。來自台南的減糖馬卡龍品牌「芙比甜點室」，融合五月蜜桃果香與茉莉茶香韻味，搭配自製低糖杏仁餅殼打造味蕾層次新感受，另有高雄「厚山」的招牌厚餡達克瓦茲；「河流麵包」的鬆餅揉合濃郁巧克力與檸檬的清香。
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