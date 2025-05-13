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【口感實測】爆紅獵奇甜點！韓國「義大利麵造型可可」超商買得到

聯合報／ 文／Orion
韓國「義大利麵造型可可」台灣超商買得到。圖／讀者提供
韓國「義大利麵造型可可」台灣超商買得到。圖／讀者提供

韓國「義大利麵造型可可」台灣超商買得到。圖／讀者提供
韓國「義大利麵造型可可」台灣超商買得到。圖／讀者提供

韓網近日熱傳的獵奇甜點義大利麵造型可可」，現在只要走進台灣的便利商店就有機會可以買到。這款甜點因其獵奇的外觀引發關注，遠看彷彿義大利麵，近看還有點像豆乾條、蒟蒻乾，奇特造型引起熱烈討論，上架後也吸引不少網友搶先開箱。

實際購買後試吃，可用附帶的小叉子將它一根根像吃麵一樣拉起來，不會馬上斷裂。口感也相當特別，不入口即化，也不似軟糖或麵條Q彈，而是有一種近似口香糖與糖果之間的咬感，搭配牛奶可可風味，整體滋味特殊。溫馨提醒非螞蟻人，這款零食甜度比較高一點喔。

韓國「義大利麵造型可可」口感特殊。圖／讀者提供圖／讀者提供
韓國「義大利麵造型可可」口感特殊。圖／讀者提供圖／讀者提供
韓國「義大利麵造型可可」口感特殊。圖／讀者提供
韓國「義大利麵造型可可」口感特殊。圖／讀者提供

【品名】：韓國-義大利麵造型可可 

【售價】：89元／件，搭配活動第二件6折時間，請依店家現場公告為準

【哪裡買】：全家便利商店

可可 甜點 義大利

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