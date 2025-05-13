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竹東隱身樹咖啡藝廊 100元可享無限咖啡與藝術饗宴
「親愛愛樂」為一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，去年底落腳台鐵竹東舊宿舍區，並將此園區取名為音樂巷，其中一棟規畫為藝廊，入場費100元，可在藝文休閒空間內，享用無限暢飲的咖啡，浸潤在充滿藝文氣息的音樂聚集地。
步入音樂巷，迎面而來的是灰色磚牆與裸露水泥地的純樸風格，戶外隨處可見鋼琴、烏克麗麗、爵士鼓、鐵琴與木琴等樂器，吸引不少路人駐足彈奏，感受音樂的樂趣。園區內的多棟建築各具特色，其中一棟名為「竹東隱身樹」，外牆覆滿綠色植物，被老樹包圍著，內部則佈置畫作與座椅，為民眾提供一處舒適的休憩空間，可在此讀書、喝著咖啡聊著天，甚至沈浸在畫的世界。
親愛愛樂表示，裡面平時會展出老師陳珮文的油畫，畫出親愛愛樂的故事。近期則展出尖石鄉6個國小聯合美展，歡迎民眾一起來參觀，每天開放時間為早上10點到晚上8點。
此外，親愛愛樂指出，感謝民眾對「隱身樹藝廊」的支持。為營造藝文休閒的氛圍，特別規畫藝廊，入場100元附贈咖啡無限暢飲的營業模式，然而，近期因空間過於舒適，不少人攜帶外食進入，導致環境管理壓力增加。為維持原有的藝術精神，藝廊已規定禁止攜帶外食，若需在藝廊內用餐，須購買園區合作攤位的餐點，並加收20%餐點費用作為清潔服務費。入場費則無法折抵餐費。
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