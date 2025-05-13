竹東隱身樹咖啡藝廊 100元可享無限咖啡與藝術饗宴

「親愛愛樂」為一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，去年底落腳台鐵竹東舊宿舍區，並將此園區取名為音樂巷，其中一棟規畫為藝廊，入場費100元，可在藝文休閒空間內，享用無限暢飲的咖啡，浸潤在充滿藝文氣息的音樂聚集地。

步入音樂巷，迎面而來的是灰色磚牆與裸露水泥地的純樸風格，戶外隨處可見鋼琴、烏克麗麗、爵士鼓、鐵琴與木琴等樂器，吸引不少路人駐足彈奏，感受音樂的樂趣。園區內的多棟建築各具特色，其中一棟名為「竹東隱身樹」，外牆覆滿綠色植物，被老樹包圍著，內部則佈置畫作與座椅，為民眾提供一處舒適的休憩空間，可在此讀書、喝著咖啡聊著天，甚至沈浸在畫的世界。

親愛愛樂表示，裡面平時會展出老師陳珮文的油畫，畫出親愛愛樂的故事。近期則展出尖石鄉6個國小聯合美展，歡迎民眾一起來參觀，每天開放時間為早上10點到晚上8點。