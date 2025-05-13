快訊

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

別哭！孫燕姿演唱會2.2萬張90秒賣光 釋票時間出爐

川普突拋「統一說」惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

最甜小包出爐？義式俏皮Ciao Ciao包 小尺寸到貨了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta為旗下Ciao Ciao包發表了小型款，並有多色可供選擇。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta為旗下Ciao Ciao包發表了小型款，並有多色可供選擇。圖／Bottega Veneta提供

小尺寸的事物總是給人輕巧、可愛的印象。Bottega Veneta包款系列中的Ciao Ciao包以義大利文中常見的招呼語Ciao Ciao為發想，從發音、整體輪廓、工藝都充滿設計創意。2025春夏Bottega Veneta並帶來Ciao Ciao的多款小尺寸設計，成為日常Daily Bag的品味模範生。

Ciao Ciao的發音是以兩個重複字母、不同音調組成，在義大利文中，Ciao Ciao既可是早安、也可以是晚安，是一天之中無論何時何地都可自然傾訴的關懷之語，展現義大利人的熱情活力；包款過去並曾為西方名人包含好萊塢女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）、饒舌明星速可達硬漢（A$AP Rocky）所配戴；其中A$AP Rocky是以一顆XL尺寸的Ciao Ciao包搭配寬褲、工作靴、工裝外套，讓美式街頭與義式工藝無違和接軌，Julianne Moore則是以翻領的長風衣外套、喇叭褲，將Ciao Ciao當成隨身的類書包，此時Ciao Ciao包則搖身一變成為美國氣質女星的品味陪襯，亦展現了Bottega Veneta Ciao Ciao包無分性別的多變可能。

由於Bottega Veneta是以「Intrecciato編織」皮革工藝最為知名，Ciao Ciao包則畫龍點睛將包款選用了絲滑皮革，並以一條Intrecciato皮繩搭配扭結造型五金，呈現出簡約俐落、但富辨識度的品牌風格。Ciao Ciao包小型款雖然量體相對輕巧，但內層則為雙層收納，Bottega Veneta更在分隔的皮層使用上Intrecciato編織皮革工藝，對喜愛皮革觸感的愛好者無疑是一種貼心到家、只給擁有者獨享的體驗福利。

同時Ciao Ciao包還具附提把的翻蓋設計，讓人可自由選擇將翻蓋內收或外顯，呈現開放或拘謹的兩種風格，可視場合。小型款Ciao Ciao包共有Limestone、Fondant、Black三色可選，訂價則皆為15萬6,800元，該系列另有中型款訂價約18萬6,900元，大型款則約27萬5,100元，實際售價仍以Bottega Veneta專門店最終現場為主。

A$AP Rocky背戴大型款的Ciao Ciao包，讓義式設計與美式街頭潮流無縫接軌。圖／Bottega Veneta提供
A$AP Rocky背戴大型款的Ciao Ciao包，讓義式設計與美式街頭潮流無縫接軌。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包，15萬6,800元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包，15萬6,800元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包，15萬6,800元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包，15萬6,800元。圖／Bottega Veneta提供
可手提、可肩背的Bottega Veneta Ciao Ciao包，展現出日常穿戴的多變造型。圖／Bottega Veneta提供
可手提、可肩背的Bottega Veneta Ciao Ciao包，展現出日常穿戴的多變造型。圖／Bottega Veneta提供
Ciao Ciao包的內層分隔也使用上自家經典編織工藝。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
Ciao Ciao包的內層分隔也使用上自家經典編織工藝。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
好萊塢女星Julianne Moore。圖／Bottega Veneta提供
好萊塢女星Julianne Moore。圖／Bottega Veneta提供

售價 女星 義大利

延伸閱讀

眾神之都！台南開辦「宮廟博物館」認證助打造文化品牌

德訓鞋、Andiamo包打頭陣 Bottega Veneta早秋陸續問世

大溪木博館10周年 9米高飆速木車軌道超吸睛

肖戰出書？《ITALIAN HANDS》聯手TOD’S探究職人工藝

相關新聞

誠品南西「夢幻甜點店」登場 全台33間特色甜點店快閃出攤

甜點控準備，誠品生活南西「2025 Melting Manifesto夢幻甜點店7th」，5月16日起至5月25日在4F...

香奈兒山茶花保濕微滴精萃 全新升級上市

迎接炎炎夏日，香奈兒（CHANEL）「山茶花保濕微滴精萃」即日起推出全新升級版本，於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。全...

【口感實測】爆紅獵奇甜點！韓國「義大利麵造型可可」超商買得到

韓網近日熱傳的獵奇甜點「義大利麵造型可可」，現在只要走進台灣的便利商店就有機會可以買到。這款甜點因其獵奇的外觀引發關注，...

竹東隱身樹咖啡藝廊 100元可享無限咖啡與藝術饗宴

「親愛愛樂」為一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，去年底落腳台鐵竹東舊宿舍區，並將此園區取名為音樂巷，其中一棟...

最甜小包出爐？義式俏皮Ciao Ciao包 小尺寸到貨了！

小尺寸的事物總是給人輕巧、可愛的印象。Bottega Veneta包款系列中的Ciao Ciao包以義大利文中常見的招呼...

Tiffany擁抱太陽能科技！全新珠寶表古典優雅又先進

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新Rope腕表，融匯豐富的歷史傳承與當代最新科技創新，以品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。