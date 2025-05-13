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Tiffany擁抱太陽能科技！全新珠寶表古典優雅又先進

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表。圖／Tiffany提供
模特兒配戴Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表。圖／Tiffany提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新Rope腕表，融匯豐富的歷史傳承與當代最新科技創新，以品牌典藏傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的獨特美學，搭配高續航力的太陽能機芯，為Tiffany腕表系列注入嶄新風貌。此系列腕表於台北101旗艦店與新光三越A9專門店限定販售。

史隆伯傑是20世紀最具影響力的珠寶與腕表設計師之一，自1956年起與Tiffany展開長達三十餘年的深厚合作，設計充滿機趣、奇思妙想與華麗風格。Rope系列靈感源自他童年於法國阿爾薩斯紡織世家的成長背景，將對流蘇、編織與纏繞繩結的熟悉印象，轉化為貴金屬工藝的創新語言。

Rope腕表延續這一經典扭繩元素，結合當代優雅風格與創新製表技術，呈現極具辨識度的設計語彙。18K黃金表殼設計以同心圓構成，搭配白色珍珠母貝或亮黑色表盤，外圈鑲嵌雙圈拋光金質扭繩裝飾，中間環繞一圈圓形明亮式切割鑽石，分針亦特別融入呼應整體風格的扭繩元素。扭繩飾邊的拋光金質在光線折射下閃耀動人，金屬表背刻有太陽圖騰並鑲嵌一顆鑽石，象徵此全新系列的誕生。提供27毫米與33毫米兩種尺寸選擇。

腕表搭載Tiffany首款太陽能機芯，由品牌與瑞士頂級機芯製造商La Joux-Perret共同研發，擁有高度精準的走時表現與長達八個月的超長續航力，即使長時間未曝曬於日光下，仍可持續運行。電池隱藏於半透光表盤之下，不論晴天、陰天、室內或戶外，皆能從光源汲取能量；在陽光充足的環境下，僅需兩分鐘，即可為腕表提供長達24小時的動力。珍珠母貝表款搭配Tiffany Blue® 鱷魚皮表帶，黑色表盤款式則配以黑色鱷魚皮表帶。

Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表背面。圖／Tiffany提供
Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表背面。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger胸針，1950-1956古典珍藏庫 。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger胸針，1950-1956古典珍藏庫 。圖／Tiffany提供
（由左至右）Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表、Tiffany Rope 27毫米黃K金亮面黑色表盤腕表。圖／Tiffany提供
（由左至右）Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表、Tiffany Rope 27毫米黃K金亮面黑色表盤腕表。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger for Tiffany & Co.黃K金腕表，1960-1970古典珍藏庫。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger for Tiffany & Co.黃K金腕表，1960-1970古典珍藏庫。圖／Tiffany提供
Tiffany Rope 27毫米黃K金亮面黑色表盤腕表，約53萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Rope 27毫米黃K金亮面黑色表盤腕表，約53萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表，約73萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Rope 33毫米黃K金珍珠母貝錶表盤腕表，約73萬5,000元。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger for Tiffany & Co.黃K金鉑金鑲鑽腕表，1957-1970古典珍藏庫。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger for Tiffany & Co.黃K金鉑金鑲鑽腕表，1957-1970古典珍藏庫。圖／Tiffany提供
Tiffany Rope 27毫米黃K金亮面黑色表盤腕表背面。圖／Tiffany提供
Tiffany Rope 27毫米黃K金亮面黑色表盤腕表背面。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger for Tiffany & Co. Rope Fringe項鍊，1953設計、1981製作，古典珍藏庫。圖／Tiffany提供
Rope靈感來源之一，Jean Schlumberger for Tiffany & Co. Rope Fringe項鍊，1953設計、1981製作，古典珍藏庫。圖／Tiffany提供

Tiffany 腕表 設計師

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