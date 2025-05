Tiffany擁抱太陽能科技！全新珠寶表古典優雅又先進

蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)推出全新Rope腕表,融匯豐富的歷史傳承與當代最新科技創新,以品牌典藏傳奇設計師尚史隆伯傑(Jean Schlumberger)的獨特美學,搭配高續航力的太陽能機芯,為Tiffany腕表系列注入嶄新風貌。此系列腕表於台北101旗艦店與新光三越A9專門店限定販售。

史隆伯傑是20世紀最具影響力的珠寶與腕表設計師之一,自1956年起與Tiffany展開長達三十餘年的深厚合作,設計充滿機趣、奇思妙想與華麗風格。Rope系列靈感源自他童年於法國阿爾薩斯紡織世家的成長背景,將對流蘇、編織與纏繞繩結的熟悉印象,轉化為貴金屬工藝的創新語言。

Rope腕表延續這一經典扭繩元素,結合當代優雅風格與創新製表技術,呈現極具辨識度的設計語彙。18K黃金表殼設計以同心圓構成,搭配白色珍珠母貝或亮黑色表盤,外圈鑲嵌雙圈拋光金質扭繩裝飾,中間環繞一圈圓形明亮式切割鑽石,分針亦特別融入呼應整體風格的扭繩元素。扭繩飾邊的拋光金質在光線折射下閃耀動人,金屬表背刻有太陽圖騰並鑲嵌一顆鑽石,象徵此全新系列的誕生。提供27毫米與33毫米兩種尺寸選擇。