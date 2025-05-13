美容店銷售、買飼料送寵物 小心掉入無卡分期陷阱

無卡分期近年來在消費市場盛行，消費爭議層出不窮。台中市法制局整理無卡分期常見發生案例，包括幫忙填問券、假交友真推銷、買飼料送寵物、健身教練業者倒閉、學習輔助教材退不了等手法，呼籲民眾提高警覺，謹慎使用無卡分期服務。

法制局長李善植表示，台中一家從事交友服務的業者，近1年來遭投訴近百次，其專門透過交友APP招攬男性網友，再打出美女牌、以話術推銷兩性課程，消費者1次刷卡8萬多元，事後反悔，業者以已提供服務為由拒絕解約，或是被扣手續費、違約金，等於被剝幾層皮。

另一家位在豐原廟東商圈的美容商品販售業者，派員工在路邊以填寫問卷為由，拉攬客人進入店家護膚，再以強迫推銷方式賣產品，有名婦人一口氣刷了51萬元，另以無卡分期消費20、30萬的人也不少，消費者事後要求退貨卻被告知實體店面無法退貨，只能以9折價與店家和解。李善植說，該店過去1年被投訴30、40次，還曾經改名後以同樣手法經營。

李善植提到，台中一家健身房業者向消費者推銷健身教練課程，消費者透過無卡分期購買60堂課共12萬元，但消費者僅簽約1個月，就驚傳業者倒閉，消費者不僅未領得健身教練服務，還要負擔每月無卡分期還款。

另常見業者到府推銷學習輔助教材，主打買教材送家教、課業輔導的服務，並提供無卡分期，但刷卡後，消費者認為教材內容與學校課程難以銜接，孩子適應不良提出解約，業者常以超過7日猶豫期拒絕，或已安排老師到府說明為由，延宕消費者行使無條件解除權的機會，消費者仍須不斷支付教材分期款項。

台中也有業者以「買飼料送寵物」的方式行銷，消費者以無卡分期方式購買飼料，但業者贈送的寵物已生病，導致消費者頻繁帶寵物就醫，甚至短時間內病死，儘管寵物病死，消費者仍須持續支付飼料的分期款項。李善植呼籲民眾飼養寵物，需慎選合法且評鑑優良的寵物業者。